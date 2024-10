Christopher Nolan nie pozwolił na oryginalne zakończenie Jokera. Powodem był Heath Ledger

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner Bros.

Pośród krytyki Joker: Folie a deux można od czasu do czasu znaleźć ciekawe informacje na temat 1. części. Tak jest i tym razem. Wśród fanów filmu z 2019 roku krążyła teoria, która mówiła o tym, że oryginalnym zakończeniem dla tamtej produkcji było rozcięcie sobie twarzy przez ikonicznego złoczyńcę granego przez Joaquina Phoenixa. Miałby to być swoisty hołd dla Heatha Ledgera, którego Joker miał poszerzone kąciki ust przez nóż. To on też mówił o słynnych bliznach i podawał różne historie o ich powstaniu.

Tak ostatecznie się nie stało, a w filmie Joaquin Phoenix poszerzył uśmiech Arthura Flecka, ale nie nożem, a krwią rozmazaną palcami. Okazuje się jednak, że fani mieli rację, a zakończenie faktycznie było inne. Informuje o tym The Hollywood Reporter:

Według jednego źródła oryginalne zakończenie pierwszego filmu uwzględniało Jokera Phoenixa, jak ten wycina sobie uśmiech na twarzy przed swoimi zwolennikami. Pomysł ten pogrzebał Christopher Nolan, który twierdził, że tylko Joker Heatha Ledgera tak robił. Ale teraz Nolana już nie ma w Warner Bros. i nie było żadnego sprzeciwu.

W DALSZEJ CZĘŚCI TEKSTU SĄ SPOILERY

To oczywiście nawiązanie do zakończenia nowego filmu Todda Phillipsa, w którym to Arthur Fleck zostaje zamordowany przez więźnia, a ten następnie używa tego samego noża do wycięcia sobie kącików ust podobnie do Heatha Ledgera.

