Chrome ostrzeże nas, gdy spróbujemy wysłać dane przez źle zabezpieczony formularz

Źródło: Pixabay

Formularze to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów internetu. Wykorzystujemy je podczas logowania do najróżniejszych serwisów oraz usług, składania zamówień w sklepach on-line, wypełniania ankiet czy błyskawicznego wysyłania zapytań do firm bez konieczności logowania się na maila. Niestety, nie wszyscy twórcy witryn internetowych właściwie zabezpieczają dane, które wysyłamy za pośrednictwem formularzy, dlatego inżynierowie Google postanowili zrobić z tym porządek.

Wraz z nową aktualizacją przeglądarki Chrome klienci otrzymają do dyspozycji narzędzie wczesnego ostrzegania, które poinformuje nas o wykryciu luk bezpieczeństwa w kodzie źródłowym formularza. Choć oprogramowanie nie zabroni nam skorzystania z tej formy kontaktu, wyświetli stosowny monit oraz automatycznie wyłączy opcję autouzupełniania, jeśli uzna, że formularz nie spełnia standardów bezpieczeństwa.

Chrome - bezpieczne formularze

Oto jak twórcy przeglądarki tłumaczą działanie nowego mechanizmu:

Począwszy od [aktualizacji] M86 Chrome będzie wysyłał użytkownikom ostrzeżenia, kiedy ci spróbują wypełnić formularz na zabezpieczonej stronie (HTTPS), które są wysyłane za pośrednictwem niezabezpieczonych kanałów. Takie „mieszane formularze” (formularze na stronie HTTPS, które nie są wysyłane przez HTTPS) stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i prywatności użytkownika. Informacje wysyłane przez te formularze mogą zostać wykorzystane do podsłuchu, pozwalając niepożądanym osobom czytać bądź zmieniać wrażliwe dane.

To kolejny krok Google na drodze do zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników sieci. Firma już teraz ostrzega użytkowników Chrome’a o witrynach, które unikają stosowania protokołu HTTPS.