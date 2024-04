Chucky kontra M3GAN. "Ta mała s**a kradnie moje ruchy"

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Chucky to mała i mordercza lalka, której nie trzeba nikomu przedstawiać. W mgnieniu oka stała się legendarną postacią z horrorów ubiegłego wieku, która doczekała się modernizacji i dostosowania do współczesnego odbiorcy wraz z serialem stworzonym przez SyFy i USA Network. W 3. sezonie Chucky nie ma jednak łatwego życia. Został przyspawany do łóżka i nie może czerpać przyjemności z mordowania niewinnych ludzi. Z tego powodu oddał się relaksowi w formie oglądania filmów. Na ekranie pojawiło się wówczas wiele zabójczych lalek na wzór jego, które komentował tym, że "one nie dostały swojej serii filmów." Najgorzej jednak oberwało się popularnej M3GAN, która w 2022 roku podbiła serca fanów. Chucky nie jest jednak do niej przekonany.

Chucky kontra M3GAN

Oglądając jedną ze scen z filmu, gdzie mordercza, blondwłosa laleczka skocznym krokiem przemierza korytarz, by dostać się do kolejnej ofiary i ukrócić jej żywot, Chucky pokazał do ekranu środkowy palec, komentując to słowami:

O Boże, nie. Zabijcie mnie. Ta mała s**a kradnie moje ruchy. Pier*** się, Me-trzy-gan.

https://twitter.com/GeekVibesNation/status/1778439828155011362