Laleczka Chucky wróci do kin. Powstaje kolejny film!

To już oficjalne - Chucky znów będzie straszyć kinową widownię. Podczas gdy fani franczyzy wyczekują finału 3. sezonu o przerażającej laleczce, Don Mancini przyznał, że pracuje nad kolejnym filmem. W podcaście Scream Dreams ujawnił, że projekt jest już na wczesnym etapie rozwoju.

- Jak każdy w tym biznesie, chcę robić więcej. Pracuję nad nowym odcinkiem pilotażowym, a także rozpocząłem prace nad nowym filmem o laleczce Chucky. W tym momencie moim celem jest praca. Cokolwiek, co przyciąga mnie do pracy, uszczęśliwia mnie.

Nie wiadomo, kiedy film mógłby wejść do kin. Mancini nie powiedział także, co to może oznaczać dla serialu o Chucky'm.

Z pewnością wieloletni fani tego uniwersum wiedzą, że chociaż nowicjusze mogą rozpocząć przygodę z laleczką od jakiegokolwiek filmu, wszystkie części są powiązane ze sobą w jedną całość. W dużej mierze wynika to z faktu, że Mancini nie tylko napisał scenariusz do wszystkich części, ale także wyreżyserował dwie z nich. Co więcej, pełni rolę showrunnera serialu. Mając to na uwadze, niezależnie od formy nowego filmu, historia będzie kontynuowana, a kanon pozostanie.

