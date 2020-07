Chucky - serial o laleczce zdecydowanie dla dorosłych

fot. materiały prasowe

Don Mancini podczas wydarzenia Comic-Con At Home opowiadał o serialu Chucky. Zapowiedział, że choć jest to produkcja tworzona dla telewizji USA Network oraz Syfy, będzie zdecydowanie przeznaczona dla widzów dorosłych.

Zależało mu na tym, by Chucky mógł przeklinać, bo jest to cześć jego charakteru i tego, kim jest. Dlatego zanim podpisali kontrakty, upewnili się, że będą mogli to zrobić w serialu. Telewizje im na to pozwoliły.

- Myślę, że może wypowiedzieć od ośmiu do dziesięciu wulgaryzmów na odcinek. Są różne wariacje tej zasady, ale głównie zależy ona od godziny emisji - mówi Mancini.

Przypomnijmy, że Chucky to kontynuacja filmowej serii Laleczka Chucky, za którą odpowiadają twórcy tych produkcji. Brad Dourif powraca jako głos Chucky'ego. Serial nie będzie mieć nic wspólnego z remakiem.