Ciepło-zimno - ruszyły zdjęcia do filmu. W głównej roli występuje Eryk Lubos

Fot. Monika Stolarska // © 2021 Metro Films & Warner Bros. Entertainment Inc.

Ciepło-zimno opowiada historię Michała, kierowcy TIRa i byłego boksera. Mężczyzna samotnie wychowuje córkę Miśkę. Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, córką opiekuje się jego ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena (Gromova) i Miśka są nierozłączne. Gdy niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przymusowa podróż z dziećmi sprawi, że w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i pozwoli mu odkryć…co w życiu tak naprawdę jest najważniejsze.

W oficjalnym opisie możemy również przeczytać, że film to mądra i wzruszająca opowieść o ojcostwie, dojrzewaniu, budowaniu i odbudowywaniu relacji. Reżyserka Anna Maliszewska pokazuje, że często proste gesty, czułość i wsparcie tworzą między ludźmi związki silniejsze niż więzy krwi.

Produkcja Ciepło-zimno jest dla Maliszewskiej debiutem reżyserskim filmu fabularnego. Wcześniej zajmowała się reżyserowaniem teledysków, reklam i filmów krótkometrażowych. Napisała również scenariusz do filmu wraz z Przemysławem Chruścielewskim.

W roli głównej wystąpi Eryk Lubos, który jest znany z takich filmów jak: Underdog, Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej czy Drogówka. W Miśkę i Lenę wcielają się odpowiednio Klaudia Kurak (Jakoś to będzie, Miłość do kwadratu) i ukraińska aktorka Polina Gromova (Shedryk, Translation no needed).

Za produkcję odpowiada Metro Films, a dystrybutorem jest Warner Bros. Pictures. Producentem Ciepło-zimno jest firma Metro Films kierowana przez Marcina Wierzchosławskiego, członka Polskiej Gildii Producentów (PGP) i Polskiej Akademii Filmowej (PAF).

Zdjęcia do filmu Ciepło-zimno wystartowały pod koniec lipca i potrwają do września 2021 r. Film trafi do kin w 2022 roku.