Cinemaforum 2022 - Najlepsze krótkie metraże świata już od 2 listopada w Warszawie

fot. materiały prasowe

CINEMAFORUM to całkowicie darmowy festiwal dla wszystkich fanów krótkich form filmowych, który od 21 lat odbywa się w Warszawie. Tegoroczna edycja, podobnie jak poprzednie, będzie obfitowała w pokazy nagradzanych dzieł z całego świata, którym towarzyszyć będą rozmaite wydarzenia branżowe. Wydarzenie odbędzie się w dniach 2-6 listopada w stołecznym Kinie Atlantic.

CINEMAFORUM, czyli najlepsze krótkie metraże świata

CINEMAFORUM od zawsze przyświecała idea promocji kina krótkometrażowego w całej jego wielowymiarowości i różnorodności, także kulturowej. Nie inaczej jest w tym roku. Do Międzynarodowego Konkursu Krótkometrażowych Filmów Fabularnych zakwalifikowało się 20 tytułów, wśród których znalazły się m.in. chiński The Water Murmurs Story Chen (nagrodzony Złotą Palmą dla najlepszego filmu krótkometrażowego w Cannes), francusko-mongolski Snow in September w reżyserii Lkhagvadulam Purev-Ochir (uznany za najlepszy krótki film festiwalu w Wenecji) oraz chilijska animacja Bestia Hugo Covarrubiasa, która w 2022 roku zdobyła nominację do Oscara. W Konkursie Międzynarodowym wezmą udział także dwie polskie produkcje – Piękna łąka kwietna Emi Buchwald oraz Nie ma spokoju Karola Ulmana. Filmy oceni jury w składzie: reżyser, scenarzysta i producent Janusz Zaorski (przewodniczący), aktorka Maria Dębska, scenarzysta Marcin Ciastoń i reżyserka castingu Paulina Krajnik.

Globalny wymiar festiwalu nie kończy się jednak na filmach konkursowych. W ramach sekcji American Shorts, która powstała we współpracy z American Film Festival, zobaczymy najlepsze krótkie metraże z USA. Sekcja BAFTA Shorts, której partnerem jest British Council, to okazja, by zobaczyć uznane produkcje z Wielkiej Brytanii. Odbędzie się też pokaz najciekawszych filmów z tegorocznego festiwalu w Oberhausen (partnerem programowym jest Goethe-Institut) oraz Przegląd Filmów Ukraińskich (partnerem programowym jest CinemaHall). Ukraińskim akcentem będzie także specjalny pokaz filmu Chas khryzantem Dmytro Moiseieva.

Źródło: Fot. Bartosz Mrozowski

Nagrody im. Jana Machulskiego – fenomen na skalę kraju

Nieodłącznym elementem CINEMAFORUM są także Nagrody im. Jana Machulskiego. Są to wyróżnienia przyznawane twórcom filmów krótkometrażowych w 9 kategoriach. Fakt, że za swoją pracę nagradzani są nie tylko reżyserzy, ale też aktorzy, aktorki, scenarzyści, operatorzy i montażyści krótkich metraży jest fenomenem na skalę kraju. Nagrody im. Jana Machulskiego przyznawane są także w kategoriach „Najlepszy Film”, „Najlepszy Film Dokumentalny” i „Najlepszy Film Animowany”.

W tym roku o statuetki powalczą m.in. twórcy Martwego małżeństwa (Srebrny Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmowym, Grand Prix w Konkursie Filmów Krótkich na WAMA Film Festival), Victorii (Nagroda im. Lucjana Bokińca za najlepszy film w Konkursie Filmów Krótkometrażowych na festiwalu w Gdyni oraz nagroda dla najlepszego fabularnego filmu krótkometrażowego na Krakowskim Festiwalu Filmowym), a także nagrodzonej w Tokio i Sao Paulo animacji Airborne.

Zwycięzców wyłoni Kapituła Nagród im. Jana Machulskiego w składzie: Magdalena Koleśnik (aktorka), Rafał Listopad (montażysta filmowy, laureat Nagrody im. Jana Machulskiego), Maciej Makowski (aktor), Grzegorz Milczarczyk (aktor, wieloletni asystent Jana Machulskiego), Jagoda Szelc (reżyserka) i Arkadiusz Tomiak (autor zdjęć filmowych).