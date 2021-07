Cineman.pl - premiery na lipiec 2021. W ofercie film nominowany do Oscara

Fot. Filma Cass, PLD Production

Cineman.pl to platforma, która oferuje dostęp do filmów na zasadzie PVOD. Oznacza to, że po wykupieniu dostępu do jakiegoś tytułu, będziemy mogli oglądać go przez określony czas. Poniżej przedstawiamy wam listę filmów, które będzie można obejrzeć w serwisie w lipcu 2021 roku.

Do oferty trafi między innymi trzymający w napięciu kryminał Wind River. Na przeklętej ziemi, nagrodzony MFF w Cannes 2017 za reżyserię, który opowiada o śledztwie na terenie zapomnianego rezerwatu w Wyoming. Będziemy mogli zobaczyć też nominowany między innymi do Oscara za najlepszy film dramat Była sobie dziewczyna.

Z nowości za to pojawią się takie tytuły jak Moja kochana Vivian i Pixie.

Więcej informacji o nowościach VOD znajdziecie na stronie vod.naekranie.pl.

Cineman.pl - nowości na lipiec 2021

La Gomera 1 lipca Moja kochana Vivian 1 lipca Pixie 2 lipca Logan Lucky 8 lipca Wind River. Na przeklętej ziemi 15 lipca Najlepsze lata 15 lipca Helmut Newton. Piękno i Bestia 15 lipca Terminal 22 lipca (Nie)dobra kobieta 25 lipca Była sobie dziewczyna 29 lipca