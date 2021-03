Cineman: przegląd oferty serwisu - najciekawsze filmy w bibliotece

fot. materiały prasowe

Cineman.pl to serwis, który opiera swoją działalność na modelu Premium VOD. Polega to na wypożyczaniu filmów za odpowiednią kwotę. Jednak oferuje on również możliwość wykupienia pakietu, tak zwanego Filmklub+ za 29,90 zł miesięcznie (z 7-dniowym, bezpłatnym okresem próbnym), w którym można oglądać wiele produkcji w jakości HD. Na poniższej liście przedstawiamy Wam ciekawe tytuły, na które możecie trafić, przeglądając ofertę serwisu.

Wśród nich znajdzie się coś dla fanów oscarowych produkcji, widowiskowych filmów akcji czy adaptacji popularnych powieści. Zapraszam do lektury. Oczywiście poniższe propozycje to tylko ułamek tego, co ma w swojej ofercie serwis.

Cineman.pl - najciekawsze filmy

Seria Igrzyska śmierci

Cztery filmy oparte na bestsellerowej trylogii autorstwa Suzanne Collins. Akcja rozgrywa się w państwie Panem składającym się z 12 dystryktów. Co roku spośród mieszkańców wspomnianych dystryktów losowana jest dwójka trybutów, która bierze udział w Głodowych Igrzyskach, walce na śmierć i życie ku uciesze przedstawicieli Kapitolu, stolicy Panem. Jedna z nich, Katniss Everdeen, staje się symbolem buntu.

Seria John Wick

Trzy filmy składające się na bardzo popularną serię o tytułowym byłym zabójcy na zlecenie, w którego wciela się Keanu Reeves. Bohater jest zmuszony powrócić z emerytury, aby zemścić się na rosyjskiej mafii, a w kolejnych częściach wplątać w intrygi związane z jego branżą. Doskonałe wyreżyserowane choreografie walk i pomysłowe sceny akcji to znaki rozpoznawcze tej serii.

Francuski hit, który stał się już filmem kultowym. To oparta na faktach opowieść o Philippie, sparaliżowanym milionerze, oraz Drissie, mężczyźnie z nizin społecznym, który mimo braku kwalifikacji zostaje wynajęty przez Philippa jako opiekun. Z czasem między panami nawiązuje się przyjaźń.

Oscarowa produkcja z 2016 roku nawiązująca swoim klimatem do złotej ery Hollywood. To film o miłości dwojga młodych ludzi, którzy chcą spełnić swoje marzenia w Los Angeles. Mia pragnie zostać uznaną aktorką, Sebastian, pianista jazzowy, marzy o otwarciu własnego klubu. Ich uczucie zostanie wystawione na próbę.

Kultowy film, który dał nam słynny Martin Scorsese. To oparta na faktach opowieść o Jordanie Belforcie, brokerze, złotym dziecku Wall Street, który wplątał się w sprawy związane z malwersacjami finansowymi i wszelkiego rodzaju przekrętami mającymi go wzbogacić. Szalona, bezkompromisowa, pełna humoru jazda bez trzymanki.