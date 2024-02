Civil War - pełny zwiastun. Tak wygląda przerażająca wojna domowa w USA!

fot. materiały prasowe

Civil War to mieszanka wybuchowa. Reżyserem i scenarzystą jest doceniany Alex Garland, który jest twórcą wybitnym. To człowiek, który ma największy wpływ na rozwój współczesnego gatunku science fiction ku uciesze fanów gatunku oczekujących czegoś niegłupiego i nowatorskiego. W roli scenarzysty pracował przy takich tytułach jak 28 dni później, W stronę słońca, Never Let Me Go czy Dredd. Osobiście stworzył takie filmy jak Ex Machina, Anihilacja i Men, a także świetnie oceniany serial Devs. Za produkcję odpowiada słynne studio A24, znane z tytułów najwyższej jakości. Jest to najdroższy film w ich historii, bo Civil War ma budżet 50 mln dolarów.

Civil War - pełny zwiastun

Civil War - opis fabuły

Historia rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w ogarniętych chaosem wojny domowej Stanach Zjednoczonych. Fotografka wojenna (w tej roli Kirsten Dunst) wraz z grupą dziennikarzy próbuje dostać się do Waszyngtonu, będącego centrum dramatycznych wydarzeń.

Civil War

Civil War - premiera w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce odbędzie się 12 kwietnia 2024 roku. Tylko w kinach.