Świetna sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33! Twórcy zapowiadają darmową aktualizację z nową zawartością

Sandfall Interactive zamierza podziękować graczom za ich wsparcie. Zapowiedziano dużą, bezpłatną aktualizację Clair Obscur: Expedition 33, w której pojawi się m.in. nowa lokacja, przeciwnicy oraz potężni bossowie. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  Clair Obscur: Expediti... 
expedition 33 aktualizacja
Clair Obscur: Expedition 33 fot. Kepler Interactive
Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 ze studia Sandfall Interactive poinformowali o swoim sukcesie. Ujawniono, że gra sprzedała się w liczbie 5 milionów egzemplarzy od momentu premiery w kwietniu tego roku. 

W kwietniu wypuściliśmy Clair Obscur: Expedition 33. Pięć miesięcy później sprzedaliśmy pięć milionów kopii. Oprócz tego oryginalna ścieżka dźwiękowa do Clair Obscur: Expedition 33, skomponowana przez Loriena Testarda, przekroczyła już 333 miliony odtworzeń od momentu premiery!

Jesteśmy absolutnie zachwyceni nieustającym wsparciem z Waszej strony — Wasze prace, historie, cosplaye i nieograniczona kreatywność są dla nas ogromną inspiracją i radością.

Z całego serca — dziękujemy. Jesteśmy Wam wdzięczni - napisano na oficjalnej stronie.

Z tej okazji przygotowano niespodziankę dla graczy. Zapowiedziano, że trwają prace nad bezpłatną aktualizacją Clair Obscur: Expedition 33, która wprowadzi do gry nową zawartość. Ma ona obejmować między innymi nowe kostiumy dla bohaterów, dodatkową lokację i przeciwników, a także zupełnie nowe, wymagające starcia z bossami. Jej data premiery nie została jeszcze ujawniona.

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Tagi:  Clair Obscur: Expediti... 
expedition 33 aktualizacja
