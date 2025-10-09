Świetna sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33! Twórcy zapowiadają darmową aktualizację z nową zawartością
Sandfall Interactive zamierza podziękować graczom za ich wsparcie. Zapowiedziano dużą, bezpłatną aktualizację Clair Obscur: Expedition 33, w której pojawi się m.in. nowa lokacja, przeciwnicy oraz potężni bossowie.
Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 ze studia Sandfall Interactive poinformowali o swoim sukcesie. Ujawniono, że gra sprzedała się w liczbie 5 milionów egzemplarzy od momentu premiery w kwietniu tego roku.
Jesteśmy absolutnie zachwyceni nieustającym wsparciem z Waszej strony — Wasze prace, historie, cosplaye i nieograniczona kreatywność są dla nas ogromną inspiracją i radością.
Z całego serca — dziękujemy. Jesteśmy Wam wdzięczni - napisano na oficjalnej stronie.
Z tej okazji przygotowano niespodziankę dla graczy. Zapowiedziano, że trwają prace nad bezpłatną aktualizacją Clair Obscur: Expedition 33, która wprowadzi do gry nową zawartość. Ma ona obejmować między innymi nowe kostiumy dla bohaterów, dodatkową lokację i przeciwników, a także zupełnie nowe, wymagające starcia z bossami. Jej data premiery nie została jeszcze ujawniona.
Źródło: x.com
