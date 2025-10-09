Świetna sprzedaż Clair Obscur: Expedition 33! Twórcy zapowiadają darmową aktualizację z nową zawartością

Twórcy Clair Obscur: Expedition 33 ze studia Sandfall Interactive poinformowali o swoim sukcesie. Ujawniono, że gra sprzedała się w liczbie 5 milionów egzemplarzy od momentu premiery w kwietniu tego roku.

W kwietniu wypuściliśmy Clair Obscur: Expedition 33. Pięć miesięcy później sprzedaliśmy pięć milionów kopii. Oprócz tego oryginalna ścieżka dźwiękowa do Clair Obscur: Expedition 33, skomponowana przez Loriena Testarda, przekroczyła już 333 miliony odtworzeń od momentu premiery!

Jesteśmy absolutnie zachwyceni nieustającym wsparciem z Waszej strony — Wasze prace, historie, cosplaye i nieograniczona kreatywność są dla nas ogromną inspiracją i radością.

Z całego serca — dziękujemy. Jesteśmy Wam wdzięczni - napisano na oficjalnej stronie.