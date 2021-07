Clerks 3 - Lionsgate przejmuje prawa do dystrybucji filmu. Sprzedawcy powracają

źrodło: materiały prasowe

Clerks III to kontynuacja kultowej komedii. Pierwsza część opowiadała o dwudziestolatkach w latach dziewięćdziesiątych użerających się z klientami w weekendy, a druga o życiu trzydziestolatków bez perspektyw. Lionsgate właśnie ogłosiło, że z powodzeniem nabyło prawa do ogólnoświatowej dystrybucji trzeciej części kultowej serii Kevina Smitha. Projekt jest jeszcze w fazie przed produkcją, ale zdjęcia mają się rozpocząć w sierpniu 2021 roku. O czym będzie fabuła, co ją zainspirowało i jacy aktorzy po raz kolejny powrócą do swoich ról?

Inspiracją dla Clerks 3 miał być atak serca, który przeżył Kevin Smith w lutym 2018 roku. Na jego podobiznę w podobnej sytuacji znajdzie się bohater filmu Randal, który przez otarcie się o śmierć postanowi radykalnie zmienić swoje życie. Odnajdzie swoich przyjaciół, znanych widzowi z poprzednich części, czyli Dantego, Eliasa, Jay'a i Cichego Boba, by wspólnie nakręcić film uwieczniający jego życie w sklepie spożywczym, od którego wszystko się zaczęło.

W obsadzie powrócą aktorzy znani z dwóch poprzednich części, w tym Jeff Anderson, Brian O’Halloran, Jay Mewes i Rosario Dawson. Produkcją zajmą się Liz Destro i Jordan Monsanto. Za reżyserię i scenariusz odpowiada Kevin Smith.