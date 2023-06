Co Chris Hemsworth myśli o Thorze 4? Ośmiolatkowie, filmowcy i fani mają już dość Marvela

fot. Marvel Studios

Choć Thor: miłość i grom dobrze poradził sobie w box office, to na wielu fanach Marvela pozostawił złe wrażenie. Część widzów uważała, że tym razem Taika Waititi przesadził z humorem. W dodatku przez ograniczony czas trwania filmu niektóre sceny zostały wycięte, co można było odczuć podczas seansu. Wygląda na to, że Chris Hemsworth, który wciela się w boga piorunów od wielu lat, zdaje sobie z tego sprawę. W nowym numerze magazynu GQ skrytykował produkcję.

Co Chris Hemsworth myśli o Thorze 4?

Chris Hemsworth wyznał na łamach GQ:

Myślę, że po prostu za dobrze się bawiliśmy, więc stało się to zbyt głupiutkie. Zawsze trudno być w samym centrum wydarzeń i patrzeć na to obiektywnie. Kocham ten proces, to zawsze świetna przygoda. Ale nigdy nie możesz być pewien, jak zareagują widzowie.

Co ciekawe, największymi krytykami filmu okazali się... przyjaciele jego syna.

Banda ośmiolatków skrytykowała mój film. "Pomyśleliśmy, że ten ma w sobie trochę za dużo humoru. Akcja była fajna, ale efekty wizualne nie były zbyt dobre". Czuję się jednocześnie zażenowany i rozbawiony.

Źródło: Marvel

Chris Hemsworth widzi problem MCU

Aktorowi naprawdę podobała się Czarna Pantera 2, jednak wciąż nie obejrzał nowego Ant-Man i Osa: Kwantomania. Mimo to, tak jak fani, nie do końca rozumie, dlaczego seria, która zawsze operowała na dość małą skalę, nagle rozrosła się do takich rozmiarów. Przypominamy, że wielu widzów czuło, że Marvel w ten sposób zniszczył cały czar Ant-Mana.

Na tym polega sztuczka: musisz jakoś oddzielić te historie. W momencie, w którym wchodzi "cały świat jest zagrożony, całe uniwersum!" ma się poczucie, że "no tak, tak jak przez ostatnie 24 filmy". Należałoby zrobić coś bardziej osobistego, zakorzenionego w rzeczywistości.

Nie tylko dzieci i fani, ale także gwiazdy kina, takie jak Martin Scorsese i Quentin Tarantino, ostro skrytykowali franczyzę. Chris Hemsworth uwielbia obu filmowców, więc ta informacja zdecydowanie go nie cieszy.

To bardzo przygnebiające. Oto dwójka moich superbohaterów, z którymi nie będę już pracować. Raczej nie są moimi fanami.

Mimo to aktor jest wdzięczny, że mógł być częścią franczyzy, która zatrzymała widzów w kinach.

