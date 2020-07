Co Król Robin chce zrobić herosom DC w Death Metal? Drastyczne opisy robią furorę

DC

Fani DC żyją obecnie serią Dark Nights: Death Metal, w której herosi uniwersum zmagają się z boginią Perpetuą i Batmanem, Który się Śmieje - przypomnijmy, że tego ostatniego życia pozbawiła Wonder Woman, co w konsekwencji doprowadziło do powstania Najmroczniejszego Rycerza, bodajże najpotężniejszej wersji Batmana w historii.

Informowaliśmy Was już, że schedę po Batmanie, Który się Śmieje ma przejąć Król Robin - więcej na temat genezy tej upiornej postaci dowiecie się w tym miejscu. Już wcześniej scenarzysta historii, Scott Snyder, zapewniał, że ten złoczyńca będzie naprawdę złowrogi. Dopiero jednak z panelu DC przeprowadzonego na konwencie [email protected] 2020 dowiedzieliśmy się, co dokładnie miał on na myśli.

Snyder w trakcie rozmowy z fanami próbował parafrazować Króla Robina w kwestii słów, które miałby wypowiadać do konkretnych bohaterów - chodziło to u sposób, w jaki antagonista zada im cierpienie. Dzięki tym opisom lepiej poznajemy naturę złoczyńcy, natomiast sama werbalna ekspresja Snydera wywołała na spotkaniu prawdziwą furorę. I tak Król Robin powiedziałby do:

Flasha:

Wykopałem z grobu twoją zmarłą matkę i upchnąłem ją później w jednym z twoich cholernych pierścionków. Chcesz zobaczyć jej ciało?

Do Alana Scotta, pierwszej wersji Zielonej Latarni:

W końcu dopadłem twoje dzieciaki, skremowałem je, a z ich prochów zrobiłem kompost. To zabrało ci moce, więc teraz mogę zatłuc cię na śmierć.

Scenarzysta dodał jeszcze:

Król Robin jest bardzo zły. Z całą pewnością jest jedną z najmroczniejszych postaci w historii, jednak z drugiej strony go uwielbiam. Zawsze chciałem, by herosi mierzyli się z czymś, co zawiera się w słowach: Wszystko to, w co wierzyłeś w kwestii tego, kim jesteśmy, wszystko to, w czym pokładałeś związaną z nami nadzieję... Teraz już wiesz, że to była nieprawda.