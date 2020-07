Mówiący Batmobeast i Najmroczniejszy Rycerz - komiksowy Death Metal dokłada do pieca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Nasi czytelnicy z całą pewnością zauważyli już, że seria komiksowa Dark Nights: Death Metal wywołuje niemałe poruszenie wśród społeczności fanów DC. Po amerykańskiej premierze drugiego zeszytu możemy się spodziewać, że o całej historii będzie jeszcze głośniej. Nie może być inaczej, skoro wprowadzono w niej postać Batmobeasta, mówiącej i czującej odmiany Batmobilu, jak również Najmroczniejszego Rycerza - bez dwóch zdań najbardziej złowrogą wersję Batmana, jaką kiedykolwiek poznaliście.

Przypomnijmy, że w premierowej odsłonie opowieści Wonder Woman za pomocą Piły Łańcuchowej Prawdy pozbawiła życia Batmana, Który się Śmieje. Nikt z nas nie znał jednak jego pełnego planu na Mroczne Multiwersum - okazało się nim przywrócenie Bruce'a Wayne'a do żywych za pomocą charakterystycznej, żółtej przypinki, znanej z komiksów o Strażnikach. Gdy została ona wciśnięta przez złe wersje Mrocznego Rycerza, ciało było gotowe do przeprowadzenie upiornej operacji.

I tak kamerdyner Alfrood zaczął rozcinać niebieskie zwłoki ostatecznej wersji Wayne'a - de facto mówimy tu o zbudowanym z czystej energii ciele Doktora Manhattana, pozbawionym jedynie umysłu. Alfrood wykorzystał więc głowę Batmana, Który się Śmieje, łącząc ją z niebieskim ciałem. Właśnie w ten sposób powstał Najmroczniejszy Rycerz, najpotężniejsza i najstraszliwsza wersja Batmana, która kiedykolwiek pojawiła się w komiksach.

Na tym jednak nie koniec. W drugim zeszycie wprowadzony został również Batmobeast, odczuwająca i mówiąca wariacja na temat Batmobilu - pojazd ten został wykorzystany przez Wonder Woman, Swamp Thinga i Wally'ego Westa w trakcie podróży przez Cmentarz Valhalla. Co ciekawe, władcą tego miejsca jest właśnie Batman, który ma w dodatku pod sobą całą armię zombie.

Dark Nights: Death Metal #2 - plansze