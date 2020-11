Co w duszy gra - film doczeka się dwóch osobnych albumów ze ścieżką dźwiękową Reznora, Rossa i Batiste'a

fot. Pixar

Co w duszy gra to nowa animacja Pixara, której premiera została niedawno przesunięta z kin na platformę Disney+ w krajach, w których serwis został już uruchomiony (film będzie dostępny od razu dla wszystkich subskrybentów bez konieczności wnoszenia dodatkowej opłaty, jak było np. w przypadku Mulan). W Polsce film ma mieć swoją premierę 25 grudnia w kinach.

Jak się okazało, Walt Disney Records wyda dwa oddzielne albumy ze ścieżką dźwiękową przed premierą produkcji. Na jednym znajdzie się oryginalny soundtrack Trenta Reznora i Atticusa Rossa, zaś na drugim kompozycje jazzowe i aranżacje muzyka Jona Batiste'a.

Reznor i Ross nagrali w ostatnich latach wiele pamiętnych ścieżek dźwiękowych, często współpracując z Davidem Fincherem (soundtrack do The Social Network przyniósł im Oscara). Batiste jest za to znany jako lider zespołu The Late Show (w 2019 roku wydał album nominowany do Grammy). Był on też kulturalnym konsultantem filmu.

Animacja opowiada o Joe Gardnerze, nauczycielu muzyki, który dostaje szansę jedną na milion, by zagrać w najlepszym jazzowym klubie w mieście. Jednak jeden zły krok zabiera go z ulic Nowego Jorku do życia po śmierci. Jego dusza podróżuje do tajemniczego miejsca w zaświatach, w którym nowe dusze uczą się swoich osobowości, dziwactw i zainteresowań zanim wyruszą na Ziemię. Joe za wszelką cenę chce wrócić do świata żywych, więc łączy siły z nową duszą imieniem 22, która nigdy nie rozumiała ludzkiego życia.