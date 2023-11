Co z 4. sezonem Orivlle'a? Adrianne Palicki wskazuje problem

fot. materiały prasowe

3. sezon Orville'a zebrał świetne recenzje, gdy był emitowany latem 2022 roku. W Ameryce Północnej był dostępny na Hulu, w Polsce na Disney+. Jednak od tamtego czasu nie podjęto żadnej decyzji o przyszłości serialu. Ostatnie co mówił twórca Seth MacFarlane to ogólnikowe: trwają rozmowy. Teraz Adrianne Palicki goszcząc w podcaście Michaela Rosenbauma została zapytana o serial, na którego kontynuacja czeka tyle milionów fanów na całym świecie.

Orville - co z 4. sezonem?

Niestety, ale Adrianne Palicki nie ma konkretnych wieści i raczej jej słowa są rozczarowujące dla fanów. Choć jej odpowiedź zaczyna się od "nie, już tego projektu nie robię", to rozwinęła myśl, z której wynika, że nie wie, co dalej z Orvillem oraz dodała, jak bardzo problematyczny jest to serial w produkcji. Zwłaszcza pod kątem wysokich kosztów. To właśnie ma wpływ na fakt opóźnienia jakiejkolwiek decyzji w sprawie przyszłości.

- To stało się problemem serialu, bo pomiędzy sezonami mijało tak dużo czasu. Wszystko z powodu Setha, który chciał sam napisać wszystkie odcinki, więc to mu zajmowało długie tygodnie.

Dodaje, że w pewnym momencie ekipa tworząca Orville'a musiała przejąć od producentów tak zwany holding fee. Jest to określona kwota płacona obsadzie w ustalonych cyklach, by nadal dany projekt był najważniejszy w kontekście ewentualnego poszukiwania nowej pracy. Według jej wiedzy jakieś rozmowy trwają, ale szczegółów nie zna.

- J. Lee jadł słone krakersy i popijał je gatorade, ponieważ na nic nie było nas stać. To było straszne.