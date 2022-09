Superman i Lois - poznaliśmy aktora, który zagra antagonistę w 3. sezonie. Znamy go z The Orville

DC

Superman i Lois to serial opowiadający o życiu tytułowych bohaterów, którzy w Smallville wychowują dwójkę nastoletnich synów. W pierwszym sezonie rodzina zmierzyła się z przyrodnim bratem Supermana, Tal-Rho, natomiast w drugiej odsłonie mierzyli się z Bizarro oraz Ally Allston. Z kim przyjdzie stoczyć pojedynek w 3. sezonie?

W finałowym odcinku poprzedniej odsłony, John Henry został zaproszony do restauracji przez Johna Diggle'a. Podzielił się informacjami na temat Bruno Mannheima, co zasygnalizowało widzom, że to on będzie złoczyńcą w nowym sezonie. W roli antagonisty obsadzony został Chad L. Coleman znany z serialu Orville, więc prawdopodobnie chodzi właśnie o Mannheima.

Dla Colemana to powrót do Arrowverse, wcześniej grał Tobiasa Churcha w czterech odcinkach 5. sezonu Arrow. W komiksach Mannheim jest przerażającym przywódcą organizacji przestępczej znanej jako Intergang. Ta konkretna grupa zbirów została obdarzona wysoce zaawansowaną bronią z planety Apokolips i związani byli z Darkseidem.

