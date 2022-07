Cobra Kai otrzyma nową grę. Dojos Rising to kontynuacja "średniaka" z 2020 roku

fot. materiały prasowe

Cobra Kai to serial cieszący się sporym zainteresowaniem i to właśnie na fali tej popularności zdecydowano się stworzyć grę z podtytułem The Karate Kid Saga Continues. Bijatyka, która trafiła na rynek w 2020 roku nie okazała się specjalnym hitem i zebrała przeciętne oceny w branżowych mediach. Fani serialu docenili ją jednak zdecydowanie bardziej od krytyków, na co mogą wskazywać między innymi "bardzo pozytywne" opinie na Steamie. Wygląda też na to, że sprzedaż musiała być zadowalająca dla twórców i wydawcy - na tyle, że zdecydowano się stworzyć sequel. Ten zatytułowany będzie Cobra Kai: Dojos Rising i jeszcze tej jesieni ma zadebiutować na pecetach oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch.

Jak na razie nie ujawniono żadnego zwiastuna, materiału z rozgrywki czy nawet screenów. Dostaliśmy jedynie krótki opis zdradzający, czego się spodziewać: między innymi 28 grywalnych postaci, kilku trybów rozgrywki, w tym fabularnej kampanii oraz sieciowych turniejów, a także możliwości rozwoju mocy poprzez zdobywanie chi oraz monet.