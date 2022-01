Cobra Kai 4 - Thomas Ian Griffith o powrocie do roli Terry'ego Silvera. Jak wspomina Karate Kid 3?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Cobra Kai jest kontynuacją fabuły z filmowej franczyzy Karate Kid. W najnowszym sezonie najwięcej nawiązań odnosi się do trzeciej odsłony historii Daniela LaRusso i pana Miyagiego. Podobnie jak w filmie John Kreese (Martin Kove) i Terry Silver jednoczą siły, żeby pokonać uczniów Dojo Miyagi-Do.

Do roli Terry'ego Silvera powrócił Thomas Ian Griffith. W nisko ocenianym Karate Kid 3 grał postać psychopatycznego złoczyńcy, który miesiącami terroryzował głównego bohatera, ucząc go brutalności i nieczystych zagrywek, a nawet skłócając go z panem Miyagim. Po występie w 4. sezonie Cobra Kai aktor jest wychwalany przez fanów franczyzy, którzy czekali na powrót tej postaci z utęsknieniem.

Powrót Thomasa Iana Griffitha do aktorstwa

Warto wiedzieć, że Thomas Ian Griffith zrezygnował z aktorstwa w 2007 roku. Wiązało się to z tym, że przez swój zawód przebywał poza domem 8 miesięcy w roku, a miał dwójkę małych dzieci. Nie chcąc przegapić ważnej części ich życia, poprosił swojego agenta, by umożliwił mu pisanie scenariuszy na pełen etat. Ten się zgodził, dzięki czemu w kolejnych latach Griffith pełnił funkcję scenarzysty w serialu Grimm, a także został jego producentem.

Byłem tak szczęśliwy. Nie chciałem wracać do aktorstwa. A potem, kiedy usłyszałem o serialu opartym na oryginalnych filmach, zacząłem go oglądać bez większych oczekiwań. Zakochałem się w nim. Myślę, że [twórcy] wykonali niesamowitą robotę. Ale nawet wtedy nie sądziłem, że Terry pasuje do tego świata.

Około 3. sezonu pojawiła się plotka o tej postaci. Aktor dostał telefon, czy byłby zainteresowany ponownym wcieleniem się w tę postać. Wysłuchał, co twórcy mieli do powiedzenia, a mimo to nie był pewien, czy powrót tego bohatera jest słuszny. Nakreślili mu, jak wyglądałby jego wątek poboczny. Mieli znakomite pomysły, a także różne ścieżki rozwoju tej historii, które można było eksplorować. Dopiero wtedy uznał, że warto powrócić, ponieważ jest to świetna, kreatywna okazja, żeby wyjaśnić, dlaczego ten facet był taki te 30 lat temu.

Thomas Ian Griffith o roli Terry'ego Silvera w Karate Kid 3

Terry Silver w Karate Kid 3 był weteranem, który walczył w Wietnamie razem z Kreesem. Thomas Ian Griffith, który posiadał wysokie umiejętności w sztukach walki i karate (czarny pas), uważał, że rola Terry'ego podczas castingu jest poza jego zasięgiem, więc nastawiał się, że zagra Mike'a Barnes, przeciwnika Daniela LaRusso. Ale reżyser John Avildse poprosił go, żeby pojawił się na planie na próbne zdjęcie. Ostatecznie zdecydowano, że 28-letni wtedy Griffith, który w rzeczywistości jest o kilka miesięcy młodszy od Ralpha Macchio, zagra około 45-letniego weterana wojennego, podczas gdy aktor wcielający się w Daniela wciąż miał być 17-letnim chłopakiem. Griffith wspomina, że podczas kręcenia filmu często się z tego śmiali.

Aktor uważa, że terroryzowanie Daniela przez Silvera było dla tej postaci zabawne. Czasem martwił się, czy jego sposób gry nie jest zbyt przesadzony, ale Avildsen chciał, żeby kontynuował to szaleństwo. Powiedział mu, żeby podążał za swoim instynktem tak, żeby później każdy dzieciak w Ameryce chciał go skopać, gdy film trafi do kin.

Thomas Ian Griffith o słynnym kucyku Terry'ego Silvera

W pierwszych odcinkach 4. sezonu Cobra Kai wydaje się, że Terry Silver zmiękł. Nosił wtedy rozpuszczone włosy, ale gdy postanowił dołączyć do Kreese'a, w końcu związał je w charakterystyczny kucyk, który widzowie pamiętają z Karate Kid 3. Thomas Ian Griffith skomentował ten charakterystyczny element wyglądu złoczyńcy.

Z powodu pandemii nie ścinałem włosów od roku. Mówili: „ Nie obcinaj włosów. Zostaw je". Hayden [Schlossberg] miał naprawdę obsesję na punkcie tego wszystkiego: „Czy jego kucyk jest wystarczająco długi?”. Chciał, żeby był idealny.

Hayden Schlossberg zawsze powtarzał, że włosy są kluczowym elementem poszczególnych postaci. Tak jak jasne włosy Johnny'ego, które są jego charakterystyczną cechą, tak kucyk Silvera w pewien sposób definiuje starego Terry'ego.

Thomas Ian Griffith o ponownym wcieleniu się w Terry'ego Silvera

Griffith przyznał, że stał się fanem twórców za to, co zrobili z tym serialem. Czuł, że jest w dobrych rękach. Gdy wrócił na plan i zobaczył Ralpha Macchio, którego nie widział od 30 lat, poczuł się, jakby zaczęli dokładnie tam, gdzie skończyli. Był zachwycony, mogąc zobaczyć Williama Zabkę i młodą obsadę, która według niego jest fenomenalna. O powrocie do postaci Terry'ego powiedział:

To zabawne, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że nadal jest częścią ciebie. W całym naszym życiu, wszyscy mamy tak wiele pięknych rozrywek, które trzymają nasze demony na dystans. Terry jest muzykiem. Kolekcjonuje sztukę, mieszka nad wodą. A ty pytasz: "Za które sznurki należy pociągnąć, żeby wyjawić, kim jest?".

Thomas Ian Griffith o tym, czy Terry Silver odkupi swoje winy w 5. sezonie

Terry Silver w końcówce 4. sezonu zdradził swojego przyjaciela, Johna Kreese'a. Oznajmił również, że otwiera sieć sal treningowych Cobra Kai. Thomas Ian Griffith uważa, że Terry wierzy w to, że postępuje właściwie wobec społeczeństwa. Wie, że potrafi mieć pozytywny wpływ na młodzież i chce im dać narzędzia, których do tego potrzebują. Aktor stwierdza, że my nie musimy zgadzać się z tym, w co wierzy Terry. Ważne, że Silver wierzy, że robi coś dobrego.

Czy ma rację? Wybiera skrajne rozwiązania, ale myślę, że to z powodu jego przeszłości i braku miłości, mówiąc w uproszczeniu. Zawsze masz nadzieję, że może w jakiś sposób odkupi swoje winy. Myślę, że w głębi serca wierzy w odkupienie, również dlatego, że postępuje wbrew wszystkim przeciwnościom.

Thomas Ian Griffith - o powrocie innych postaci z filmów Karate Kid

Aktor ufa twórcom, ponieważ oni żyli swoimi pomysłami od tak wielu lat. Jest pewien, że pomyśleli o każdej możliwej postaci i crossoverach z różnymi bohaterami.

Jestem po prostu bardzo szczęśliwy, że sprowadzili Terry'ego z powrotem. Cieszę się z tego, co dali mi do zagrania. Wszystko sprowadza się do napisania [scenariusza], a ci goście świetnie sobie z tym poradzili. Serial jest prześmiewczy, zabawny, mądry. Łączy w sobie wiele pokoleń. To niezwykłe.

Cobra Kai - 4. sezon dostępny na Netflix.

