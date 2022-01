Cobra Kai 4 - easter eggi i nawiązania do filmów Karate Kid

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

4. sezon Cobra Kai nie zawiódł wysokich oczekiwań fanów. Fantastyczne nowe odcinki znowu dostarczyły mnóstwa emocji, humoru i dramatów bohaterów, a także celowego, ejtisowego kiczu. Jak w każdej serii nie zabrakło nawiązań do filmów z franczyzy Karate Kid. Najwięcej z nich odnosiło się do trzeciej odsłony, która uważana jest za jedną z najgorszych sequeli. Mimo to twórcy śmiało czerpali wątki z Karate Kid 3, sprytnie dostosowując fabułę do historii w Cobra Kai. Powrócił główny złoczyńca tej części, czyli Terry Silver. W tej roli ponownie zobaczyliśmy kapitalnego Thomasa Iana Griffitha, którego umiejętności w sztukach walki i aktorstwie wcale nie zardzewiały. Ścieżki Kreese'a i Silvera oraz Daniela znowu się przecięły, a rywalizacja między dojo Cobra Kai i Miyagi-Do (plus Orlego Kła) przeniosła się na matę turnieju All Valley. Cóż to były za walki - istny "party time"!

Sprawdźcie w naszej galerii easter eggi i nawiązania do filmów Karate Kid w 4. sezonie Cobra Kai. Dostrzegliście je wszystkie?

Cobra Kai 4 - easter eggi i nawiązania

Podcięcia - już w pierwszym odcinku 4. sezonu bohaterowie trenują podcinanie przeciwnika na Hawku. Tego ruchu Terry Silver uczył Daniela w Karate Kid 3, żeby zyskać jego zaufanie. Według Silvera zawodnicy turnieju nie byli przygotowani, żeby bronić się przed tym posunięciem.

Cobra Kai - 4. sezon jest dostępny na Netflix.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.