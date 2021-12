Cobra Kai - czy 5. sezon to koniec? Producent odpowiada

materiały prasowe

Josh Heald, jeden z showrunnerów Cobra Kai w rozmowie z portalem Screen Rant potwierdził, że 4. i 5. sezon zostały nakręcone równocześnie. Choć fani czekają na premierę 4. serii, mogą spać spokojnie, bo post-produkcja kolejnej jest w toku. Dziennikarz jednak zastanawiał się, czy zamówienie dwóch sezonów na raz nie jest wskazówką, że to planowany koniec serialu. Wygląda na to, że Heald i jego ekipa mają większe plany.

- Mamy więcej historii poza sezonem piątym. Nie napisaliśmy piątego sezonu jako końca serialu. Nie możemy uwierzyć, że nakręciliśmy dwa sezony w tym roku. Dla nas to istne szaleństwo, jak daleko jesteśmy z historią w porównaniu do tego, co do tej pory widzieli widzowie. 5. sezon to kolejna wielka seria z nowościami i rzeczami, których jeszcze w tym serialu nie widzieliśmy. To nie jest jego koniec.

Cobra Kai - o czym 4. sezon?

Wiemy, że Daniel i Johnny w końcu zakopali topór wojenny i współpracują w walce ze wspólnym wrogiem. Ten jednak ma sojusznika w postaci Terry'ego Silvera, którego Daniel doskonale zna z Karate Kida 3.

Cobra Kai - premiera 4. sezonu w Netflixie już 31 grudnia 2021 roku.

