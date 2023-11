Cobra Kai - C.S. Lee w obsadzie 6. sezonu. Zagra ikonicznego mistrza karate

fot. Netflix // CBS

W 6. sezonie Cobra Kai do obsady dołączy C.S. Lee, którego widzowie mogą kojarzyć z takich seriali jak Dexter, Chuck czy w ostatnim czasie East New York. Według serwisu Deadline wcieli się w mistrza Kim Sun-Yunga, który nauczał Terry'ego Silvera oraz Johna Kreese'a bezwzględnego stylu walki karate, będącego przeciwieństwem stylu Pana Miyagiego (Pat Morita). Postać jest też dziadkiem Kim Da-Eun, która uczyła młodych studentów karate w Cobra Kai Dojo w 5. sezonie. W tej roli zobaczyliśmy Alicię Hannah-Kim.

Cobra Kai - kim jest mistrz Kim?

W Cobra Kai w mistrza Kima wcielił się Don Lee, którego można było dostrzec w retrospekcjach. Postać pojawiła się również w formie flashbacków w Karate Kid, gdzie sportretował go Jun Chong.

Mistrz Kim jest antagonistą we franczyzie Karate Kid, który nauczał Tang Soo Do, czyli koreańskiej sztuki walki opartej na karate i polegającej na walce przy użyciu rąk, nóg i broni. Początkowo ten styl miał charakter defensywny, ale Kim dostosował go do celów bojowych podczas działań wojennych, odrzucając filozoficzne aspekty walki. Dzięki temu stworzył Drogę Pięści, przekształconą później przez Silvera i Kreese'a, którzy nauczali jej w Cobra Kai Dojo. Mistrz Kim jest uważany za zmarłego, więc bardzo możliwe, że Lee pojawi się tylko w retrospekcjach.

fot. Netflix // Mistrz Kim obserwujący sparing Silvera i Kreese'a

Cobra Kai - kiedy początek zdjęć do 6. sezonu?

Ze względu na strajk scenarzystów i aktorów prace na planie nad finałowym sezonem zostały opóźnione. Według doniesień zdjęcia mają rozpocząć się na początku 2024 roku.

