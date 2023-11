Kaskader - Universal Pictures przesuwa premierę filmu z Ryanem Goslingiem. Przejął termin Deadpool 3

Kaskader jest nową adaptacją serialu z lat 80., w której w głównych rolach występują Ryan Gosling oraz Emily Blunt. Produkcją i dystrybucją zajmuje się Universal Pictures, który poinformował o przesunięciu premiery.

Początkowo Kaskader miał trafić do kin 1 marca 2024 roku. Jednak ze względu na to, że Disney przesunął premierę Deadpool 3 na 26 lipca 2024 roku, produkcja w reżyserii Davida Leitcha zajęła pierwotną datę wejścia na duże ekrany filmu Marvela. Tym samym Kaskader będzie mieć premierę 3 maja 2024 roku.

Oprócz Goslinga i Blunt, w filmie zobaczymy także Aarona-Taylora Johnsona, Hannah Waddingham, Winstona Duke'a, Teresę Palmer oraz Stephanie Hsu.

The Fall Guy

Colt Seavers (Gosling) to hollywoodzki kaskader, który dochodzi do siebie po ciężkim wypadku na planie, który prawie kosztował go życie. Spotyka Jody Moreno (Blunt), swoją byłą kochankę, która teraz pracuje jako reżyserka filmu sci-fi western. Kiedy gwiazdor jej projektu znika bez śladu, kaskader zaczyna mieć kłopoty.