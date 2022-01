Cobra Kai - quiz z 4. sezonu. Miyagi-Do, Cobra Kai czy Orli Kieł. Która technika dojo przyniesie Ci najwięcej punktów?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

źródło: Netflix

Cobra Kai powrócił z 4. sezonem na platformę streamingową Netflix. W nim Johnny (William Zabka) i Daniel (Ralph Macchio) połączyli siły przeciwko Dojo Cobra Kai Kreese'a (Martin Kove), któremu z pomocą przybył Terry Silver. W tej roli ponownie zobaczyliśmy Thomasa Iana Griffitha, który wcielał się w tego socjopatycznego złoczyńcę w Karate Kid 3. A młodzi bohaterowie po raz kolejny spotkali się na macie podczas emocjonującego turnieju All Valley, aby wyrównać rachunki.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym sprawdzicie, jak dobrze zapamiętaliście 4. sezon Cobra Kai. Zwiążcie włosy, załóżcie swoje karategi i przygotujcie się do walki. Którą technikę zastosujecie? Ofensywę Cobra Kai czy defensywę Miyagi-Do. A może zastosujecie się do rad Johnny'ego z Orlego Kła i będziecie rozwiązywać quiz niczym orzeł atakujący swoją ofiarę? Do boju!

Cobra Kai - QUIZ z 4. sezonu

