CODA bije rekordy popularności w Apple TV+. To efekt Oscara dla najlepszego filmu

Apple TV+

Jak donosi Deadline, powołując się na źródła z kręgów Apple'a Oscar dla filmu Coda doprowadził do zwiększenia oglądalności tej produkcji o 300% w zaledwie kilka dni temu. Jest ona więc o 300% większa niż w ubiegłym tygodniu przed rozdaniem Oscarów. Tym samym film jest najpopularniejszym programem stworzonym w tej platformie. Do tego przyciągnął on 25% nowych subskrybentów.

Coda - film roku

Film platformy Apple TV+ nagrodzono w kategorii najlepszy film, najlepszy scenariusz i najlepszy aktor drugoplanowy Troy Kotsur. Poza tym zdobył dużo innych nagród i wyróżnień. Wygrana na Oscarach jest o tyle historyczna, że to pierwszy film platformy streamingowej, który został wyróżniony w kategorii najlepszy film. Do tego Troy Kotsur jest pierwszym aktorem głuchoniemym nagrodzonym Oscarem.

Coda miała premierę w platformie w sierpniu 2021 roku. Chociaż ten mały film zebrał fantastyczne recenzje, nie było o nim głośno. To zmieniło się w trakcie sezonu nagród.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.