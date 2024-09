Coca-Cola czy Pepsi? Legendarny Steven Spielberg wyprodukuje film o odwiecznych rywalach

fot. 20th Century Studios // Amblin Entertainment

Judd Apatow, który ma na koncie takie produkcje jak 40-letni prawiczek czy Bańka, a jego nazwisko jest kojarzone głównie z komediami, wyreżyseruje Cola Wars. Z kolei Steven Spielberg, legendarny filmowiec, który dał nam takie hity Lista Schindlera, Szeregowiec Ryan, Poszukiwacze zaginionej Arki, Park Jurajski czy Szczęki, będzie producentem filmu za pośrednictwem swojej firmy Amblin Entertainment.

Cola Wars to projekt, który ma opowiedzieć widzom o wyzwaniu, jakie rzuciło Pepsi rządzącej ówcześnie Coca-Coli. Produkcja przedstawi, jak wyglądała odwieczna rywalizacja między tymi dwoma producentami – od głośnego incydentu z Michaelem Jacksonem, który miał poważny wypadek na planie podczas kręcenia reklamy dla Pepsi, aż do porażki marketingowej, jaką było wprowadzenie na rynek New Coke.

Za scenariusz Cola Wars odpowiadają Jason Shuman i Ben Queen. Pierwszy z nich pracował przy Acapulco, Winning Time i To Leslie. Drugi aktualnie adaptuje powieść fantasy Smok Jego Królewskiej Mości autorstwa Naomi Novik, 1. tomu serii Temeraire. Na koncie ma także między innymi Auta 2 i Auta 3.