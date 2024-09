Wednesday - co z 2. sezonem? Twórcy odpowiadają, czy chcą nakręcić film o Rodzinie Addamsów

fot. Netflix

Alfred Gough i Miles Millar w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter na temat Beetlejuice Beetlejuice zostali także spytani o 2. sezon Wednesday z Netflixa i potencjalny film fabularny o rodzinie Addamsów. Poniżej znajdziecie wszystkie ważne kwestie w tym temacie, które zostały poruszone w wywiadzie.

Wednesday - co z 2. sezonem?

Alfred Gough i Miles Millar w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter zostali spytani, na jakim etapie są prace nad 2. sezonem Wednesday, a także, czy reakcje widzów na 1. sezon wpłynęły na kierunek, w jakim teraz podążają. Pierwszy z nich wyjaśnił:

Jesteśmy w połowie procesu produkcji. Przebywamy teraz w Dublinie. Oczywiście, pomysły ewoluują, gdy widzisz, jak serial wychodzi i jak ludzie na niego reagują, ale nie zamierzamy się tym zbytnio przejmować. Na pewno przyjmujesz te komentarze do wiadomości, ale robimy to, co chcieliśmy od początku – jak widzieliśmy 2. sezon, zanim ktokolwiek wiedział, czym stanie się 1. sezon. To także coś szalonego. Fakt, że naprawdę wpłynęło to na kulturę w taki sposób, jest świetny.

Millar dodał, że kręcenie na wyspie było świetne, ponieważ stwarzało pozór bańki, przez którą nie docierało do nich nic z zewnątrz. Dzięki temu mogli skupić się na tworzeniu jak najlepszych odcinków.

Czy twórcy Wednesday chcą zrobić film o rodzinie Addamsów?

Następnie spytano twórców, czy ktoś zwrócił się do nich z prośbą stworzenia filmu fabularnego o rodzinie Addamsów. Gough odpowiedział, że w pewien sposób pokazują ją właśnie dzięki Wednesday.

Tajemnice Smallville Kiedy kręciliśmy, ludzie zawsze pytali, czy zamierzamy zrobić film o Supermanie. Ale to była historia, którą opowiadaliśmy. Myślę, że tak właśnie czujemy się teraz. W tym wszechświecie jest wiele historii do opowiedzenia i nie możemy się doczekać, aby to zrobić.

Można się więc domyśleć, że twórcy nie zamierzają nakręcić filmu o Rodzinie Addamsów, a zamiast tego wolą skupić się na serialu Wednesday, dzięki któremu i tak mogą przedstawić tych bohaterów wedle swojej wizji.

Twórcy Wednesday o komentarzach Jenny Ortegi

Gough i Millar zostali także spytani o kontrowersyjne komentarze Jenny Ortegi. Aktorka, która wciela się w tytułową Wednesday, po premierze 1. sezonu przyznała, że często zmieniała swoje kwestie bez pozwolenia scenarzystów, ponieważ czuła, że nie pasują do jej bohaterki. Gough odpowiedział, że zdają sobie sprawę, że gdy zatrudniają młode gwiazdy, te będą popełniać błędy i mówić różne rzeczy. Jak zauważa, nigdy nie jest to miłe, ale jego zdaniem najważniejsze, by nie podsycać ognia. Za to Millar pochwalił Ortegę, że jest jedną z najciężej pracujących i najbardziej utalentowanych osób w branży. Dodał, że mają szczęście, że z nimi pracuje i dołączy do grona scenarzystów 2. sezonie.

Rodzina Addamsów - wszystkie ekranowe wersje. Jak zmieniała się przez lata?

