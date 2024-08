ColecoVision wprowadza na rynek pełnowymiarowy automat arcade z 40 klasycznymi grami

fot. ColecoVision

Produkt ColecoVision skierowany jest raczej do tych zamożniejszych entuzjastów retrogrania. Nowy automat to pełnowymiarowy kredens arcade opracowany we współpracy z American Gear Company, firmą z siedzibą w Utah specjalizującą się w sprzęcie arcade i sportowym do aktywności na świeżym powietrzu. Szafka jest fabrycznie wyposażona w 40 klasycznych gier ColecoVision, a także obsługuje projekt open-source (MAME), który pozwala użytkownikom dodawać dodatkowe gry z innych platform, w tym konsol NES, SNES, Sega Genesis i PlayStation.

Kredens wykonana jest z brzozy, waży ponad 72 kg i ma wymiary 67 cm (głębokość) x 88 cm (szerokość) x 169 cm (wysokość) i ma wbudowany 32-calowy ekran HD zapewniający „nasyconą grafikę”. System jest wyposażony w wymienne joysticki, klasyczne przyciski Suzo-Happ oraz trackball, wszystko umieszczone na malowanym proszkowo stalowym panelu, co zapewniający autentyczne wrażenia z gry na automacie.

Firma twierdzi, że maszyna jest również skalowalna, umożliwiając użytkownikom dodawanie akcesoriów, takich jak pokrętła, kierownice i pistolety. Z kolei łączność Bluetooth umożliwia korzystanie z kontrolerów bezprzewodowych dzięki czemu łatwo urządzić wieczór gier arcade dla nawet czterech graczy.

Kredens arcade ColecoVision wyposażony jest w łączność Wi-Fi, co umożliwia pobieranie, aktualizacje, grę online, aktualne tabele wyników i wiele więcej. Inne dodatki obejmują natywną obsługę różnych proporcji ekranu, shadery do dostosowywania wyglądu ekranu, zapisywanie stanów gry, a także wbudowany subwoofer.

Automat ColecoVision można już zamawiać, ale zdecydowanie nie jest to tani sprzęt. Cena 32-calowego modelu wynosi 2300 dolarów (ok. 9000 zł); a z mniejszym 24-calowym wyświetlaczem kosztuje 1950 dolarów (ok. 7600 zł). Dostępny 10-procentowy kod rabatowy tylko nieznacznie może złagodzić szok dla portfela. Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją.

Dla porównania, standardowy 32-calowy automat retro od The Arcade Guys kosztuje 1494 dolarów (ok. 5800 zł), a ogromny model dla czterech graczy z 55-calowym ekranem kosztuje aż 2995 dolarów (11 700 zł). W przypadku automatów od obu firm podane ceny nie obejmują transportu do Polski.