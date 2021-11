Serial Mass Effect to zły pomysł? Były scenarzysta BioWare ma wielkie wątpliwości

fot. EA

Niedawno oficjalnie zapowiedziano, że Amazon zajmie się stworzeniem serialu na podstawie popularnej serii Mass Effect. Choć na razie nie dostaliśmy żadnych informacji na temat obsady czy fabuły, to wiele osób już teraz zastanawia się nad tym, o czym opowie i jak będzie wyglądać ta produkcja. Wśród nich jest też David Gaider, były scenarzysta BioWare. Okazuje się jednak, że nie jest on do tego pomysłu nastawiony zbyt optymistycznie i postanowił podzielić się z internautami swoimi obawami.

Gaider zauważa, że Mass Effect to historią, która w dużej mierze kształtowana jest przez samych graczy. To oni wybierają płeć Sheparda, decydują o jego zachowaniu, charakterze i romansach. W serialu wszystko byłoby ustalone z góry, co z pewnością nie wszystkim fanom przypadłoby do gustu.

W dalszej części scenarzysta zwraca też uwagę na fakt, że ogromną rolę w serii Mass Effect odgrywają towarzysze, podczas gdy w serialu cały ciężar opowieści najprawdopodobniej spocząłby na barkach Sheparda. Rozwiązaniem większości z tych problemów mogłoby być stworzenie nowej opowieści w tym popularnym uniwersum zamiast przenoszenia wydarzeń z gier, ale... z tym wiązałyby się zupełnie inne komplikacje i wyzwania dla twórców. Pełną wypowiedź Gaidera znajdziecie w poniższej serii tweetów.

https://twitter.com/davidgaider/status/1463666371028414466