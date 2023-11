Nicolas Cage o swojej ikonicznej kwestii z Con Air - lot skazańców. "To absurd w najlepszym wydaniu"

Con Air - lot skazańców to film akcji z lat 90. z Nicolasem Cage'm w roli głównej. Aktor wciela się w Camerona, który chce powstrzymać kryminalistów przejmujących samolot. Podczas wywiadu dla Vanity Fair, opowiedział o pewnych ikonicznych scenach ze swojej filmografii. Wśród nich była kwestia z tej produkcji.

Nicolas Cage wspomniał o humorystycznej scenie z króliczkiem. Powiedział coś zaskakującego - sam napisał jedną z kwestii. Chodzi o słowa: "Odłoż króliczka z powrotem do torby". Pisząc te zdanie, inspirował się rolą Clinta Eastwooda z Nagłego zderzenia.

- Widząc filmy przygodowe z wielkimi gwiazdami, takimi jak, pomyślałem: "Jak mogę utrzymać tą tradycję i stworzyć kwestię tak niedorzeczną, jak i zabawną? Cóż, króliczki są całkiem śmieszne, zabieram królika dla mojej córki" - taki miałem pomysł. I dlatego zdecydowałem się na tę kwestię. To absurd w najlepszym wydaniu, Aczkolwiek, jeśli to się sprzeda z prawdziwymi emocjami i determinacją, to staje się najważniejszą rzeczą na świecie - w końcu on chce dać go córce, której nie widział sześć lat.