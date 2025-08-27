Reklama
Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry

Hermen Hulst wyjawił, że Concord może okazać się lekcją dla firmy. Chciałby on, by ewentualne przyszłe porażki były rozpoznawane na dużo wcześniejszym etapie produkcji.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Concord fot. SIE
Concord to niewątpliwie jedna z największych porażek w historii branży gier. Projekt był naprawdę ambitny, a według nieoficjalnych informacji ujawnionych przez Colina Moriarty’ego w podcaście Sacred Symbols, jego budżet mógł wynieść nawet 400 milionów dolarów, a wewnątrz firmy produkcję określano mianem „przyszłości PlayStation”. Ostatecznie jednak tytuł zebrał przeciętne recenzje i zupełnie nie przyciągnął graczy. W konsekwencji doprowadziło to do wycofania gry ze sprzedaży i zamknięcia serwerów zaledwie kilka tygodni po premierze.

Czy z takiej porażki może wyniknąć coś dobrego? Zdaniem Hermena Hulsta, prezesa PlayStation Studio Business Group – tak. W rozmowie z Financial Times przyznał, że po premierze Concord położono większy nacisk na wewnętrzne testy, których celem jest wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.

Od tego czasu wprowadziliśmy znacznie bardziej rygorystyczne i częstsze testy – na różne sposoby. Zaletą każdej porażki jest to, że ludzie zaczynają rozumieć, jak ważne to jest. 

Dodał również, że chciałby, aby problemy były identyfikowane na wcześniejszym etapie, kiedy w projekt nie zainwestowano jeszcze dużych nakładów finansowych czy wielu miesięcy pracy. 

Nie chcę, żeby zespoły zawsze pracowały zachowawczo, ale chciałbym, żebyśmy – jeśli już poniesiemy porażkę – ponosili ją wcześnie i tanio

Źródło: ft.com

