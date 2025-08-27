Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry

fot. SIE

Concord to niewątpliwie jedna z największych porażek w historii branży gier. Projekt był naprawdę ambitny, a według nieoficjalnych informacji ujawnionych przez Colina Moriarty’ego w podcaście Sacred Symbols, jego budżet mógł wynieść nawet 400 milionów dolarów, a wewnątrz firmy produkcję określano mianem „przyszłości PlayStation”. Ostatecznie jednak tytuł zebrał przeciętne recenzje i zupełnie nie przyciągnął graczy. W konsekwencji doprowadziło to do wycofania gry ze sprzedaży i zamknięcia serwerów zaledwie kilka tygodni po premierze.

Czy z takiej porażki może wyniknąć coś dobrego? Zdaniem Hermena Hulsta, prezesa PlayStation Studio Business Group – tak. W rozmowie z Financial Times przyznał, że po premierze Concord położono większy nacisk na wewnętrzne testy, których celem jest wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.

Od tego czasu wprowadziliśmy znacznie bardziej rygorystyczne i częstsze testy – na różne sposoby. Zaletą każdej porażki jest to, że ludzie zaczynają rozumieć, jak ważne to jest.

Dodał również, że chciałby, aby problemy były identyfikowane na wcześniejszym etapie, kiedy w projekt nie zainwestowano jeszcze dużych nakładów finansowych czy wielu miesięcy pracy.

Nie chcę, żeby zespoły zawsze pracowały zachowawczo, ale chciałbym, żebyśmy – jeśli już poniesiemy porażkę – ponosili ją wcześnie i tanio