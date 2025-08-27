Concord to cenna lekcja dla Sony? Szef PlayStation o głośnej porażce gry
Hermen Hulst wyjawił, że Concord może okazać się lekcją dla firmy. Chciałby on, by ewentualne przyszłe porażki były rozpoznawane na dużo wcześniejszym etapie produkcji.
Concord to niewątpliwie jedna z największych porażek w historii branży gier. Projekt był naprawdę ambitny, a według nieoficjalnych informacji ujawnionych przez Colina Moriarty’ego w podcaście Sacred Symbols, jego budżet mógł wynieść nawet 400 milionów dolarów, a wewnątrz firmy produkcję określano mianem „przyszłości PlayStation”. Ostatecznie jednak tytuł zebrał przeciętne recenzje i zupełnie nie przyciągnął graczy. W konsekwencji doprowadziło to do wycofania gry ze sprzedaży i zamknięcia serwerów zaledwie kilka tygodni po premierze.
Czy z takiej porażki może wyniknąć coś dobrego? Zdaniem Hermena Hulsta, prezesa PlayStation Studio Business Group – tak. W rozmowie z Financial Times przyznał, że po premierze Concord położono większy nacisk na wewnętrzne testy, których celem jest wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.
Dodał również, że chciałby, aby problemy były identyfikowane na wcześniejszym etapie, kiedy w projekt nie zainwestowano jeszcze dużych nakładów finansowych czy wielu miesięcy pracy.
Źródło: ft.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1981, kończy 44 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 2007, kończy 18 lat
ur. 1976, kończy 49 lat
ur. 1953, kończy 72 lat