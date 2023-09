Continental: W świecie Johna Wicka - szykujcie się na 3. odcinek. Mel Gibson ma w nim robić cuda

materiały prasowe

Premiera serialu Continental: W świecie Johna Wicka zbliża się wielkimi krokami. Na ostatnim odcinku kampanii promocyjnej twórcy dbają o to, aby systematycznie podtrzymywać atmosferę wielkiego wydarzenia dla całej franczyzy. Do tego grona przyłączył się teraz producent wykonawczy Albert Hughes, który najpierw wziął w obronę decyzję o dołączeniu Mela Gibsona do obsady w roli menadżera nowojorskiego hotelu, Cormaca, a później wyjawił, że portretowana przez niego postać "wymknie się spod kontroli" w 3. odcinku.

Przypomnijmy, że casting Gibsona w niektórych miejscach sieci wywołał spore kontrowersje - aktorowi wciąż wypomina się jego antysemickie i homofobiczne wypowiedzi z przeszłości. Hughes uważa jednak, że lepszego aktora akurat do tej roli nie ma:

Gdy podejmowaliśmy decyzje castingowe, bardziej skupiałem się na tym, co oglądałem dorastając. Na pełnych pasji występach Mela w serii Zabójcza Broń i na moim ulubionym filmie, Mad Max 2 - Wojownik szos. On ma tę samą cechę, którą widzę u innych aktorów takich jak Shia LaBeouf, Tom Cruise czy Tom Hardy: kiedy oglądałem jego postacie, zaczynałem w nie wierzyć. Gdy widzę Shię w Transformersach, myślę sobie: "To jego świat". I z Melem mam tak samo. Jego życie prywatne to nie moja sprawa. Staram się po prostu dobrze wykonywać swoją pracę i doceniać osobę, która wie, co robi przed i za kamerą.

Później Hughes dodał:

Jest coś prawdziwego w stwierdzeniu, że on był do tej roli idealny. W 3. odcinku jego postać wymknie się spod kontroli, oszaleje na ekranie i... No cóż, ta odsłona serii to wielka frajda.

Pierwszy odcinek produkcji Continental: W świecie Johna Wicka zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video już w najbliższy piątek, 22 września. Cała ekranowa opowieść będzie złożona z trzech 90-minutowych odsłon.