Contraband Police podbija Steam. Polska produkcja bestsellerem na platformie Valve

fot. PlayWay

Przeglądając zestawienie najlepiej sprzedających się gier ostatnich dni na Steamie można się natknąć na jedną niepozorną produkcję. Obok takich tytułów, jak Red Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Grand Theft Auto V, FIFA 23 czy Sons of the Forest znalazło się bowiem Contraband Police stworzone przez polskie studio Crazy Rocks i wydane przez PlayWay.

Contraband Police zabiera graczy do roku 1981 i pozwala im wcielić się w rolę inspektora straży granicznej w komunistycznym państwie. Podczas rozgrywki trzeba zajmować się między innymi sprawdzaniem dokumentów i przeszukiwaniem pojazdów, ale nie brak również fragmentów z większą dawką akcji, w tym strzelanin i pościgów. Okazuje się, że ten nietypowy pomysł, przypominający nieco bardziej rozbudowane Papers, Please, przypadł do gustu graczom. Produkcja nie tylko znalazła się w rankingu bestsellerów, ale też zbiera bardzo przyzwoite oceny i może pochwalić się aż 94% pozytywnych opinii. Chwalona jest przede wszystkim wciągająca i zróżnicowana rozgrywka oraz zaskakująco dobra fabuła.

Contraband Police - zwiastun premierowy

Contraband Police można zakupić na Steamie, ale zainteresowani mogą zapoznać się z wycinkiem tej produkcji bez potrzeby sięgania do portfela. Na platformie Valve dostępne jest zarówno klasyczne demo, jak i darmowy prolog gry.

Contraband Police