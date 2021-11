Cooking Simulator: Shelter pokazuje gotowanie w klimatach postapo. Zobacz premierowy zwiastun DLC

fot. PlayWay

Polski Cooking Simulator okazał się sporym hitem sprzedażowym, bo ta niepozorna gra trafiła do setek tysięcy nabywców. Twórcy nie spoczęli na laurach i zajęli się rozwijaniem swojej produkcji, a rezultatem tego jest dodatek z podtytułem Shelter, który przenosi wirtualne gotowanie w... postapokaliptyczne klimaty rodem z serii Fallout.

Cooking Simulator: Shelter wprowadza do gry tryb fabularny, w którym zadaniem graczy jest odnalezienie zaginionej rodziny. Zmieniła się również rozgrywka: wprowadzono nowe, nieznane do tej pory składniki, a także możliwość polowania na mutanty, by pozyskać w ten sposób ich mięso wykorzystywane do gotowania. Oczywiście nie zabrakło również trybu piaskownicy oferującego większą swobodę.

Cooking Simulator: Shelter jest już dostępne do kupienia na Steamie. Do 25 listopada rozszerzenie jest dostępne w cenie niższej o 15%.