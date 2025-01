Zaskakujące cameo w serialu Rozdzielenie. Jak do tego doszło?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Apple TV+

W odcinku premierowym 2. sezonu Rozdzielenia możemy usłyszeć Keanu Reevesa, co z pewnością było pozytywnym zaskoczeniem dla wielu fanów. Twórca serialu, Dan Erickson, wyjaśnił Colliderowi, jak doszło do tego cameo.

- Wszystko, co mogę powiedzieć, to że rozmawialiśmy o wielu różnych osobach do tej roli. Zawsze chcieliśmy, żeby to był ktoś, z kim widzowie mają pewne skojarzenie, ale też, żeby były przyjemne. Budynek Lumon jest bardzo przyjazny w kontekście tego filmu, jest życzliwość i serce w tym konkretnym głosie.

Rozdzielenie: sezon 2 - fabuła, obsada, gdzie oglądać?

Akcja serialu rozgrywa się w Lumen Industries. To przedsiębiorstwo, które za sprawą tzw. procedury odcięcia wdraża w życie nowy sposób godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Za sterami powraca Dan Erickson, który jest twórcą, scenarzystą, showrunnerem i producentem wykonawczym. Druga seria ma liczyć 10 odcinków. Do obsady 2. sezonu należą m.in. Tramell Tillman, Zach Cherry, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette oraz Sarah Bock.

Serial Rozdzielenie jest dostępny na platformie streamingowej Apple TV+.