Pierwsze spojrzenie na Project L. Tak wygląda bijatyka w uniwersum League of Legends

fot. Riot Games

Project L to kolejna produkcja w uniwersum League of Legends. Tym razem będzie to bijatyka ze znanymi z gry bohaterami. Rozgrywka nastawiona będzie na starcia dwuosobowych drużyn i opisano ją angielskim zwrotem: "easy to learn, hard to master", a próg wejścia ma być zdecydowanie niższy niż w konkurencyjnych produkcjach.

Zaprezentowany materiał to tak zwany "vertical slice". Terminu tego używa się do określenia fragmentu gry, który ma jak najlepiej oddawać pełną wersję i zademonstrować wszystkie najważniejsze elementy. Warto jednak zaznaczyć, że do wypuszczenia tej produkcji na rynek sporo rzeczy może ulec zmianie. Na nagraniu widać znajome postacie: pojawiają się tu m.in. Jinx i Ekko (ostatnio znani przede wszystkim z serialu Arcane) oraz Darius i Ahri.

Data premiery Project L nie została jeszcze ujawniona, ale trzeba nastawić się na sporo czekania. Twórcy mówią, że choć zrobili duże postępy, to na pewno nie będą w stanie wypuścić gry w roku 2021 czy nawet 2022.