World of Warcraft trafi na konsole? Premiera może odbyć się szybciej niż myślicie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Blizzard Entertainment

Plotki o konsolowym wydaniu World of Warcraft powracają co kilka miesięcy niczym bumerang. I choć nadal nie dostaliśmy ich oficjalnego potwierdzenia, to wygląda na to, że coś faktycznie jest na rzeczy. Tym razem taka informacja wypłynęła na subreddicie GamingLeaksAndRumors: dostrzeżono, że w kodzie źródłowym strony z nadchodzącymi premierami na stronie marki Xbox pojawiła się wzmianka o "World of Warcraft: Complete Edition", co więcej, widniała tam również data premiery ustalona na 9 grudnia tego roku, a więc dzień, w którym odbywa się gala The Game Awards 2021. Bardzo możliwe, że to tam usłyszymy coś więcej na temat tego projektu.

Oczywiście nie można wykluczyć, że to po prostu ludzki błąd. Szczególnie, że wypuszczenie teraz World of Warcraft na konsole wydaje się raczej niezbyt dobrym pomysłem z uwagi na problemy wizerunkowe Activision-Blizzard i stan samego MMORPG, które jest mocno krytykowane przez społeczność graczy. Na szczęście The Game Awards 2021 już wkrótce, a wtedy wszystko stanie się jasne.