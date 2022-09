Coolio nie żyje. Był autorem jednej z najsłynniejszych filmowych piosenek

fot. zrzut ekranu

Jak donoszą zagranicznych mediów, Coolio był w domu przyjaciela, gdy w pewnym momencie poszedł do łazienki. Kiedy nie wracał, jego przyjaciel odkrył, że raper leży na ziemi. Przyczyny śmierci nie są znane, ale podejrzewa się atak serca.

Coolio pozostanie zapamiętany jako autor jednej z najsłynniejszych piosenek filmowych, za którą otrzymał nagrodę Grammy. Mowa o utworze Gangsta's Paradise z 1995 roku, który był związany z filmem Młodzi gniewni. Jest to jedna z najgłośniejszych piosenek filmowych, którą znał każdy. Miał na koncie także utwór Aw, Here It Goes stworzony na potrzeby serialu Kenan & Kel stacji Nickelodeon. Była ona obecna w napisach końcowych. Poza tym miał oczywiście bogatą karierę muzyczną z wieloma sukcesami.

Coolio - Gangsta's Paradise

Po latach Coolio stał się gwiazdą telewizji w programach reality show. W 2009 roku występował w amerykańskim Big Brotherze, a potem w Ultimate Big Brother. Ponadto miał udział w Rachael vs. Guy: Celebrity Cook-Off. Po tym programie Coolio stał się... autorem książek kucharskich, które stały się bestsellerami. Pojawiał się też gościnnie w różnych serialach jak choćby Sabrina, nastoletnia czarownica, ale także w filmach jak Batman i Robin.

W 2020 roku zagrał w pilocie serialu HBO Mx pod tytułem Vegas High. Wcielał się w wujka głównej bohaterki, której życie było pomiędzy dwoma skrajnie różnymi światami: szybkiego i szalonego w Las Vegas oraz bogobojnego życia Mormonów. Serial nie dostał zamówienia na sezon.