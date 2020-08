Cormoran Strike powróci. Znamy datę polskiej premiery

Źródło: materiały prasowe

Cormoran Strike to bohater kryminałów autorstwa Roberta Galbraitha, czyli twórczyni Harry'ego Pottera J.K. Rowling piszącej pod pseudonimem. Piąta powieść z serii będzie miała swoją premierę we wrześniu, a polskim czytelnikom przyjdzie na nią czekać do listopada.

Wydawnictwo Dolnośląskie poinformowało, że polski tytuł powieści Troubled Blood będzie brzmiał Niespokojna krew. Piąty tom serii o Cormoranie Strike'u trafi na polski rynek 25 listopada.

Zaprezentowano także opis książki:

Gdy prywatny detektyw Cormoran Strike odwiedza rodzinę w Kornwalii, kontaktuje się z nim kobieta prosząca o pomo c w odnalezieniu swojej matki, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach w 1974 roku.

Strike nigdy dotąd nie pracował nad nierozwiązaną sprawą sprzed niemal 40 lat i jest zaintrygowany. Mimo małych szans na powodzenie dopisuje zlecenie do długiej listy dochodzeń, które prowadzi ze swoją wspólniczką Robin Ellacott.

Z kolei Robin boryka się z trudnościami w życiu prywatnym. Odtrąca niechciane zaloty i zmaga się z uczuciami do Strike’a.

Badając okoliczności zaginięcia kobiety, Strike i Robin stają w obliczu piekielnie skomplikowanych tropów, wśród których są karty tarota, psychopatyczny morderca oraz nie zawsze godni zaufania świadkowie. Okazuje się, że nawet sprawy sprzed dekad mogą stanowić śmiertelne zagrożenie....

Na razie trwają prace nad polską okładką. Oryginalne wydanie wygląda tak: