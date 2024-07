Coś: szykuje się nowe wydanie horroru SF

Vesper

Najsłynniejszym dziełem Johna W. Campbella, amerykańskiego pisarza i redaktora, jest bez wątpienia opublikowana pierwotnie w 1938 roku minipowieść Who Goes There?.

Jest to historia grupy amerykańskich naukowców stacjonujących na Antarktydzie, którzy odkrywają uwięziony w lodzie od milionów lat tajemniczy obiekt - pojazd pochodzący nie z tego świata. Przeszukując miejsce katastrofy odnajdują COŚ jeszcze. Wkrótce w odciętej od świata bazie dochodzi do przerażających wydarzeń. Rozpoczyna się walka o przetrwanie, gdy członkowie ekspedycji stają oko w oko ze stworzeniem, które potrafi doskonale imitować każdą żywą istotę. Także człowieka.

Gdy zaufanie budowane między rezydentami bazy topnieje niczym lód, najważniejszym pytaniem jest: który z nich wciąż pozostaje człowiekiem, a kto zmienił się w potwora? Stawką w tej grze jest nie tylko ich życie, ale los całej ludzkości. Mamy tu więc do czynienia z fantastycznonaukową powieścią grozy, której zasadniczą treścią jest jednak filozoficzna zagwozdka – jak odróżnić idealną kopię człowieka od jego oryginału?

Ta właśnie historia zainspirowała Johna Carpentera do realizacji jednego z najbardziej przerażających horrorów w historii kinematografii. Powstały w 1982 film The Thing (w Polsce znany jako Coś lub Rzecz) z Kurtem Russellem w roli głównej, to dziś film kultowy, absolutny kanon - warto więc poznać opowiadanie, które stało się kanwą dla jego scenariusza.

Nowe wydanie książki pt. Coś ukaże się 17 lipca w ramach serii Wymiary. W tym miesiącu Vesper wyda także dwie inne książki w serii - Wir Petera Wattsa i Zielonego Marsa Kima Stanleya Robinsona.

Coś - opis i okładka książki

Niniejsza książka zawiera pełną wersję jednego z najważniejszych opowiadań science fiction: Kim jesteś? [oryg. Who Goes There?] Johna Campbella. Opublikowane pierwotnie w 1938 roku w czasopiśmie Astounding Science Fiction, stało się kanwą powstałego w 1951 roku filmu Istota z innego świata [oryg. The Thing from Another World]. Ponad trzydzieści lat później na ekrany kin trafił remake obrazu – Coś [oryg. The Thing] w reżyserii Johna Carpentera z Kurtem Russellem w roli głównej. To za sprawą tej kultowej już dziś ekranizacji historia grupy amerykańskich naukowców stacjonujących na Antarktydzie, którzy natrafiają na wrak statku kosmicznego i uwięzionego w lodzie przybysza z obcej planety zyskała światowy rozgłos. Mało kto miał jednak okazję zapoznać się z jej literackim pierwowzorem.

W 2017 roku pracujący nad biografią Campbella Alec Nevala-Lee odnalazł w archiwach Houghton Library na Uniwersytecie Harvarda zdecydowanie dłuższą i bogatszą w szczegóły wersję słynnego opowiadania, które niedawno dopiero ujrzało światło dzienne. Wydanie, które trzymasz w dłoniach, zawiera również przedmowę Aleca Nevala-Lee oraz wprowadzenie jednego z najbardziej znanych pisarzy science fiction, Roberta Silverberga. Polska edycja została wzbogacona o posłowie Piotra Goćka, a także fragment powieści będącej kontynuacją historii opisanej przez Campbella.