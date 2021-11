Cowboy Bebop - przyszłość Ed w serialu i wyjaśnienie roli. Urocze wpadki Ein na planie

fot. Netflix

Cowboy Bebop to aktorski serial Netflixa na podstawie kultowego anime o tym samym tytule. Materiały promocyjne ukrywały postać hakerki Ed, a showrunner produkcji, Andre Nemec, postanowił wyjaśnić, dlaczego miała tak niewielką rolę. Bohaterka pojawiła się dopiero w finale serii, choć była jednym z głównych członków załogi w oryginale. Okazuje się, że twórcom zależało na tym, by pokazać i rozwinąć dynamikę pomiędzy pozostałymi postaciami, zanim dołączy do nich Ed. Według showrunnera istotne było to, by najpierw spędzić dostatecznie dużo czasu z resztą drużyny.

Cowboy Bebop - showrunner o przyszłości Ed w serialu aktorskim

Jeśli Faye Valentine sprawia problemy, to Ed wprowadza prawdziwy zamęt. Potrzeba więcej stabilności pomiędzy pozostałymi bohaterami, zanim wprowadzi się do serialu kogoś tak szalonego i nieokiełznanego. Radykalny Ed zawsze ma postrzelone pomysły, które wpędzają resztę w kłopoty. Więc nawet jeśli teraz ma ograniczoną rolę, to bez wątpienia będzie ważną częścią potencjalnej przyszłości Cowboy Bebop.

Showrunner podkreślił też, że bohaterka pojawiła się dopiero w dziewiątym odcinku anime.

