Cowboy Bebop - twórca anime nie dał rady obejrzeć aktorskiej wersji. Znamy powody

źródło: Netflix

Shinichirô Watanabe to twórca serialu anime Cowboy Bebop, który doczekał się fatalnie odebranej aktorskiej wersji wykonanej przez Netflixa. Watanabe w rozmowie z portalem Forbes zdradził, że gdy dostał materiał od producentów do sprawdzenia, nie mógł przebrnąć przez pierwszą scenę.

Cowboy Bebop - twórca anime komentuje

- To zaczęło się od sceny w kasynie i to sprawiło, że trudno było mi kontynuować oglądanie. W tym miejscu się zatrzymałem, więc obejrzałem tylko tę scenę otwarcia. To wyraźnie nie był Cowboy Bebop. Zdałem sobie wówczas sprawę, że jeśli nie jestem związany z projektem, to nigdy nie będzie Cowboy Bebop. Pomyślałem, że może powinienem był sam to zrobić. Jednakże dzięki temu wartość serialu anime jest teraz większa.

Co prawda, Watanabe miał w serialu Netflixa funkcję konsultanta, ale jeszcze w 2019 roku mówił w wywiadzie, że jego uwagi, które przekazał do scenariusza, raczej nie były rozważane.

W tym samym wywiadzie zdradził, że Cowboy Bebop nigdy by nie powstał, gdyby nie film Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Gdy film miał się pojawić, firma Bandai przewidziała bum na rzeczy związane z sci-fi i statkami kosmicznymi. Widzieli w tym potencjalne zyski. Wówczas zamówiono anime, które miało też sprzedawać modele statków. Choć dalsza historia tworzenia była skomplikowana, znaczenie Gwiezdnych Wojen jest kluczowe według twórcy.