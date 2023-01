Henry Cavill straszy jak nigdy. Realistyczne popiersie Supermana z... dzieckiem w brzuchu

Queen Studios/DC/Warner Bros. Discovery

Henry Cavill co prawda oficjalnie przestał już być ekranowym Supermanem, lecz jego popularność w roli Człowieka ze Stali wciąż jest naprawdę duża. I to na tyle, że firma Queen Studios zamierza wypuścić do sprzedaży niezwykle realistyczne popiersie przedstawiające aktora w tradycyjnym i mrocznym stroju herosa. Rzecz w tym, że o materiale jest niezwykle głośno z uwagi na jego zaskakujący element: w "brzuchu" przedmiotu ukrywa się bowiem dziecko - miniaturowa wersja Kal-Ela jako niemowlęcia, które mogliśmy zobaczyć w sekwencji początkowej filmu Człowiek ze stali.

Wnętrze popiersia to nic innego jak kapsuła, w której ekranowi Jor-El i Lara umieścili swojego syna, aby wysłać go w kierunku naszej planety i tym samym ocalić od zagłady Kryptona. Komentatorzy w sieci nie mają złudzeń, że w tym przypadku mamy do czynienia z najbardziej nietypowym materiałem kolekcjonerskim związanym z Supermanem w całej historii istnienia tej postaci. Spójrzcie sami:

Henry Cavill na popiersiu Supermana

Przedsprzedaż popiersia miała wystartować już 18 stycznia - z nieznanych na razie przyczyn datę tę przesunięto, nie podając nowej. Nie wiemy więc, ile trzeba będzie zapłacić za ukazany wyżej przedmiot.

DC - najpotężniejsze postacie w komiksach