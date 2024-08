Cowboypoola zagrała duża gwiazda Hollywood. Reżyser tłumaczy, jak to się stało

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

W tak zwanym korpusie Deadpoolów z filmu Deadpool & Wolverine pojawił się znany z komiksów Cowboypool, czyli wariant Pyskatego Najemnika, który dosłownie jest kowbojem z równoległej alternatywnej rzeczywistości. W filmie jego głosem była prawdziwa gwiazda Hollywood, bo sam Matthew McConaughey. W jednym z wywiadów reżyser Shawn Levy ujawnił kulisy współpracy z aktorem.

Matthew McConaughey jako Cowboypool

Shawn Levy ujawnił, że w pierwszych montażach Deadpool & Wolverine głosem Cowboypoola był sam Ryan Reynolds. Według niego poradził sobie fantastycznie i zachęcał go do tego, by ten głos wykorzystać. Tak mu odpowiedział aktor i współtwórca widowiska MCU:

- Dobra, użyjemy mojego głosu, chyba że uda nam się zatrudnić kogoś w stylu Matthew McConaugheya. Cięcie i... mamy zgodę aktora. Dosłownie kilka dni później Matthew przysłał nam nagranie swoich dialogów. Było to tak dobre i pasowało idealnie. Powiedziałem wówczas: "Ryan, zwalniam cię z roli Cowboypoola. Matthew, wchodzisz do gry!".

fot. materiały prasowe

Przypomnijmy, że w korpusie byli też Ladypool grana przez żonę Ryana Reynoldsa, Blake Lively oraz Kidpool i Babypool, w których wcieliły się ich dzieci.

Deadpool & Wolverine - różne wersje Pyskatego Najemnika z filmu