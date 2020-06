The Last of Us: Part II to najszybciej sprzedająca się gra na PlayStation 4

SIE

Jeśli Naughty Dog zabiera się za grę, to możemy być pewni, że będzie to znakomita produkcja. Tak jest w przypadku The Last of Us: Part II, co znajduje przełożenie na opinie krytyków i graczy (patrz nasza recenzja gry). Jeżeli produkt jest dobrze oceniany, tworzy go cenione i lubiane studio, to za tym sukcesem musi iść także sprzedaż. I tak właśnie dzieje się w tym przypadku.

Według wyliczeń GameIndustry, The Last of Us: Part II to najszybciej sprzedający się tytuł na wyłączność konsoli PlayStation 4. W tygodniu otwarcia po grę sięgnęło około 1 procenta więcej osób, jak po tytuł, który do tej pory wiódł prym w tej kategorii, nota bene również grę Naughty Dog - Uncharted 4: Kres Złodzieja.

Warto nadmienić, że są to dane dotyczące wyłącznie pudełkowych wydań gry, więc faktyczna sprzedaż jest jeszcze wyższa. Od 2016 roku, kiedy to premierę miało Uncharted 4, dystrybucja cyfrowa znacznie przyspieszyła.