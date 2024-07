Dean Lorey zajmuje się serialem animowanym Creature Commandos i uważa, że ta produkcja nada ton nowemu nowemu kinowemu uniwersum DC, na którego czele stoją James Gunn i Peter Safran.

Lorey powiedział portalowi TheWrap:

To będzie pierwsza okazja, by widzowie poznali uniwersum DC Jamesa Gunna. Wchodzi w skład kanonu i myślę, że dobrze pokazuje, w jaką stronę chciałby, by ta franczyza zmierzała. To jak. Już raz tego dokonał. Ludzie nie będą zaskoczeni tym, czym będzie ten serial, ale myślę, że poczują się zachęceni, by przekonać się, jak wygląda ta nowa wersja DCU, co mnie bardzo ekscytuje.