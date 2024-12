Creature Commandos z pierwszymi recenzjami krytyków. Czy to udany początek DCU?

fot. Max

Wszyscy czekają na Supermana i wielki powrót Człowieka ze stali do kin, który przy okazji będzie początkiem aktorskiego, nowego DCU. Oficjalnie jednak to rozpocznie się wraz z premierą animowanego serialu od Jamesa Gunna, którym jest Koszmarne Komando. Po recenzjach krytyków wygląda na to, że jest to bardziej niż udany start nowego uniwersum, a znany ze Strażników Galaktyki i Legion samobójców: The Suicide Squad reżyser znów stworzył wspaniałą produkcję.

Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes Creature Commandos ma 94% pozytywnych opinii od krytyków przy 19 tekstach. Przekłada się to na średnią ocen w wysokości 8.4/10. Dla porównania:

Pingwin - 95% RT

Mroczny rycerz - 94% RT

Superman (1978) - 93% RT

Peacemaker: sezon 1 - 93% RT

Legion samobójców: The Suicide Squad - 90% RT

Zachęcamy też do przeczytania recenzji Dawida Muszyńskiego z naEKRANIE.pl. Możecie ją sprawdzić TUTAJ.

Co krytycy mówią o pierwszej produkcji DCU?

Creature Commandos - recenzje krytyków

Creature Commandos to nie tylko bardzo udany początek DCU, ale też produkcja, która stoi na własnych nogach i oferuje mnóstwo emocji, kolorowej zabawy, świetną animację i znakomitą historię pełną wzruszeń oraz typowego dla Jamesa Gunna czarnego humoru. Reżyser po raz kolejny dokonuje niemożliwego i mimo przedstawienia mało znanych postaci osobom, które nie śledzą komiksów, jest w stanie sprawić, aby widownia je pokochała i śledziła ich losy z zaangażowaniem.

To serial, który spodoba się fanom twórczości Jamesa Gunna. Pojawia się wcześniej wspomniany czarny humor, który zgrabnie miesza się z poważniejszymi tonami i emocjonalnymi momentami, przez które postaci stają się bliższe sercu i łatwiej je zrozumieć. Krytycy zauważają jednak, że w pierwszym animowanym serialu DCU jest niewiele nowości. Creature Commandos jest dokładnie tym, co zapowiadały zwiastuny i czego można było się spodziewać. To produkcja podobna w swojej strukturze do poprzednich dzieł tego reżysera, czyli Peacemakera oraz Legion samobójców: The Suicide Squad. James Gunn nie próbuje wynaleźć koła na nowo, a raczej po raz kolejny oferuje podobną historię. Robi to jednak na tyle umiejętnie, że całość nie nudzi i nie sprawia wrażenia taniości i podążania za schematami. GamesRadar+ zaskakująco twierdzi, że mimo iż jest to brutalna pozycja wyłącznie dla dorosłych, to potrafi ogrzać serce.

Jedyna "zgniła" recenzja od Inverse zarzuca Gunnowi, że ten zamiast tworzyć nową ścieżkę dla DCU, czerpie garściami z tego, co fani zdążyli już poznać przy okazji DCEU. Poza tym krytycy zgodnie twierdzą, że DCU znajduje się w dobrych rękach i nie mogą się doczekać tego, co dalej wyjdzie spod ręki Jamesa Gunna i Petera Safrana.

fot. Max

Creature Commandos - co wiadomo o serialu?

Serial będzie pierwszym projektem spod banera DCU. Potwierdzono już, że niektórzy bohaterowie z Creature Commandos pojawią się w wersji aktorskiej w nadchodzącym Supermanie. Zdjęcia z planu ujawniły, że jednym z nich jest Frank Grillo, który odgrywa rolę Ricka Flaga Sr.

Historia śledzi losy tajnego zespołu więźniów, którzy mają nadprzyrodzone moce. Potworna grupa zostaje zrekrutowana do tajnych i niebezpiecznych dla ludzi misji. Kiedy wszystkie inne środki zawodzą, do akcji zostają wysłani członkowie Creature Commandos.

