Creed 3 - Jonathan Majors o efektach treningu do roli. Przyjął 100 ciosów w twarz

Jonathan Majors zagra w trzeciej odsłownie filmu Creed, która jest też spin-offem serii filmów o Rockym. Nie podano kogo dokładnie zagra ten aktor znany z m.in. Krainy Lovecrafta i Zemsty rewolwerowca. Prawdopodobnie będzie kolejnym przeciwnikiem Adonisa Creeda (syna Apollo Creeda), w którego wciela się Michael B. Jordan. Mówi się, że Majors wystąpi w roli syna Clubbera Langa (Mr. T), którego widzowie pamiętają z Rocky'ego 3.

Aktor bardzo solidnie przygotowywał się do roli w Creed 3. Roczny trening pozwolił mu zbudować imponującą, sportową sylwetkę. W rozmowie z Variety przyznał, że powiększyły mu się też ręce. Stwierdził, że "z biegiem czasu stawały się coraz większe i większe". Dodał, że wiele razy był uderzony w twarz, ale nie doznał żadnych kontuzji czy obrażeń.

Dostałem około 100 ciosów w twarz, ale wszystko jest OK!

Prace na planie Creed 3 rozpoczęły się w styczniu. Reżyseruje go Michael B. Jordan. Do swoich ról powrócą Tessa Thompson jako Bianca oraz Phylicia Rashad jako Mary Anne Creed (matka Adonisa). Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy to wiadomo, że w produkcji nie pojawi się Sylvester Stallone jako Rocky Balboa, który był mentorem dla Adonisa Creeda.

Creed 3 - premiera filmu w USA 23 listopada 2022 roku.