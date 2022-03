Creed 3 - zdjęcia z planu. Jonathan Majors wygląda jak bestia

fot. HBO

Od stycznia trwają prace nad filmem Creed 3. Nową odsłonę sequelu, a zarazem spin-offu serii filmów o Rockym, reżyseruje Michael B. Jordan, który gra w nim główną rolę, wcielając się w syna Apollo Creeda. Do swoich ról powrócą również Tessa Thompson jako Bianca oraz Phylicia Rashad jako Mary Anne Creed (matka Adonisa). Choć szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy to wiadomo, że w produkcji nie pojawi się Sylvester Stallone jako Rocky Balboa, który był mentorem dla Adonisa Creeda.

W filmie zobaczymy za to Jonathana Majorsa, który prawdopodobnie zagra kolejnego przeciwnika Creeda. Fani domyślają się, że wystąpi w roli syna Clubbera Langa (Mr. T), którego widzowie znają z trzeciej części Rocky'ego. Do sieci wyciekły fotografie z planu zdjęciowego, na których aktor jest tylko w treningowych szortach. Widać, że ciężko trenował do roli i to samo robi przed kamerą. Natomiast Majors już wcześniej imponował wysportowaną sylwetką, choćby w Krainie Lovecrafta, ale po tych zdjęciach wydaje się, że włożył jeszcze więcej pracy nad budową ciała, jakże istotną do roli boksera. Na zdjęciach znajduje się też Michael B. Jordan.

https://twitter.com/shanellegenai/status/1509172643316080646

https://twitter.com/letterboxd/status/1509244212050493442

https://twitter.com/JarettSays/status/1509198311411970051

Przypomnijmy, że Jonathan Majors ostnio wystąpił w serialu Loki, a także pojawi się w Ant-Man and the Wasp: Quantumania jako Kang Zdobywca. Jeszcze w 2022 roku aktora zobaczymy w filmie Devotion.

Creed 3 - premiera filmu w USA 23 listopada 2022 roku.

